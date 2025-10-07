Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля

Согласно исследованию энергетического аналитического центра Ember, в I половине 2025 года солнечная и ветровая энергетика в совокупности опережали рост мирового спроса на электроэнергию, что привело к сокращению производства угля и газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ресурс Electrek, отметив, что впервые в мире возобновляемые источники энергии произвели больше энергии, чем было получено от угля.

В первой половине 2025 года возобновляемые источники энергии выработали 5072 ТВт·ч электроэнергии, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 4709 ТВт·ч. Для сравнения, с использованием угля было выработано 4896 ТВт·ч (–31 ТВт·ч год к году).

«Мы наблюдаем первые признаки важного переломного момента, — сказала Малгожата Виатрош-Мотыка (Małgorzata Wiatros-Motyka), старший аналитик по электроэнергетике в Ember. — Солнечная энергетика и ветроэнергетика в настоящее время развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в мире. Это знаменует собой начало перехода к экологически чистой энергетике, которая идет в ногу с ростом спроса».

В первой половине 2025 года мировой спрос на электроэнергию вырос на 2,6 % — на 369 ТВт·ч больше, чем годом ранее. Солнечная энергетика обеспечила львиную долю этого прироста — 83 %, увеличившись на 306 ТВт·ч, или на 31 % год к году. В сочетании с устойчивым развитием ветроэнергетики возобновляемые источники энергии обеспечили растущий спрос и начали вытеснять ископаемое топливо.

За этот период выработка электроэнергии от использования угля сократилась на 0,6 % (–31 ТВт·ч), газа — на 0,2 % (–6 ТВт·ч), а общая выработка ископаемого топлива снизилась на 0,3 % (–27 ТВт·ч). В результате выбросы в мировом энергетическом секторе снизились на 0,2 %.

Однако прогресс наблюдался не во всех регионах. Из четырёх крупнейших мировых энергетических рынков — Китая, Индии, США и ЕС — на двух наблюдался спад производства электроэнергии от ископаемого топлива, а на двух — рост.

В Китае производство электроэнергии от ископаемого топлива упало на 2 % (–58,7 ТВт·ч), в Индии производство электроэнергии от использования угля упало на 3,1 % (–22 ТВт·ч), газа — на 34 % (–7,1 ТВт·ч). Вместе с тем в США и ЕС производство электроэнергии от ископаемого топлива выросло. В США спрос на электроэнергию рос быстрее, чем возобновляемые источники энергии могли его удовлетворить, что привело к увеличению её производства от ископаемого топлива. В ЕС снижение эффективности ветро- и гидроэнергетики привело к необходимости увеличения потребления газа и угля для покрытия дефицита.

В Ember отметили, что тенденция очевидна: чистая энергия способна удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Но для закрепления прогресса необходимо ускорить внедрение солнечной и ветровой энергии, а также аккумуляторных систем для её хранения.