Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... Ветер и солнце стали давать больше элект...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля

Согласно исследованию энергетического аналитического центра Ember, в I половине 2025 года солнечная и ветровая энергетика в совокупности опережали рост мирового спроса на электроэнергию, что привело к сокращению производства угля и газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ресурс Electrek, отметив, что впервые в мире возобновляемые источники энергии произвели больше энергии, чем было получено от угля.

Источник изображения: Karsten Würth/unsplash.com

Источник изображения: Karsten Würth/unsplash.com

В первой половине 2025 года возобновляемые источники энергии выработали 5072 ТВт·ч электроэнергии, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 4709 ТВт·ч. Для сравнения, с использованием угля было выработано 4896 ТВт·ч (–31 ТВт·ч год к году).

«Мы наблюдаем первые признаки важного переломного момента, — сказала Малгожата Виатрош-Мотыка (Małgorzata Wiatros-Motyka), старший аналитик по электроэнергетике в Ember. — Солнечная энергетика и ветроэнергетика в настоящее время развиваются достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию в мире. Это знаменует собой начало перехода к экологически чистой энергетике, которая идет в ногу с ростом спроса».

В первой половине 2025 года мировой спрос на электроэнергию вырос на 2,6 % — на 369 ТВт·ч больше, чем годом ранее. Солнечная энергетика обеспечила львиную долю этого прироста — 83 %, увеличившись на 306 ТВт·ч, или на 31 % год к году. В сочетании с устойчивым развитием ветроэнергетики возобновляемые источники энергии обеспечили растущий спрос и начали вытеснять ископаемое топливо.

За этот период выработка электроэнергии от использования угля сократилась на 0,6 % (–31 ТВт·ч), газа — на 0,2 % (–6 ТВт·ч), а общая выработка ископаемого топлива снизилась на 0,3 % (–27 ТВт·ч). В результате выбросы в мировом энергетическом секторе снизились на 0,2 %.

Однако прогресс наблюдался не во всех регионах. Из четырёх крупнейших мировых энергетических рынков — Китая, Индии, США и ЕС — на двух наблюдался спад производства электроэнергии от ископаемого топлива, а на двух — рост.

В Китае производство электроэнергии от ископаемого топлива упало на 2 % (–58,7 ТВт·ч), в Индии производство электроэнергии от использования угля упало на 3,1 % (–22 ТВт·ч), газа — на 34 % (–7,1 ТВт·ч). Вместе с тем в США и ЕС производство электроэнергии от ископаемого топлива выросло. В США спрос на электроэнергию рос быстрее, чем возобновляемые источники энергии могли его удовлетворить, что привело к увеличению её производства от ископаемого топлива. В ЕС снижение эффективности ветро- и гидроэнергетики привело к необходимости увеличения потребления газа и угля для покрытия дефицита.

В Ember отметили, что тенденция очевидна: чистая энергия способна удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. Но для закрепления прогресса необходимо ускорить внедрение солнечной и ветровой энергии, а также аккумуляторных систем для её хранения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Отработавшие лопасти ветряков защитят Китай от распространения пустынь
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
Солнечные батареи в космосе будут выгоднее наземных для Европы — выяснили британские учёные
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления
Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17
Теги: электроэнергия, возобновляемая энергия, исследование, солнечная энергия
электроэнергия, возобновляемая энергия, исследование, солнечная энергия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В России отключили мобильный интернет для иностранных SIM и eSIM
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее
В Steam стартовало открытое тестирование Ardenfall — фэнтезийной RPG, где любители Skyrim и Morrowind «почувствуют себя как дома»
Олдскульное приключение Mina the Hollower не выйдет 31 октября — смесь Bloodborne, «Зельды» и Castlevania от авторов Shovel Knight задерживается 2 ч.
Консалтинговый гигант Deloitte вернёт австралийским властям часть средств за аналитику с фейковыми ИИ-цитатами 2 ч.
Gex, Road Rash, Doom и другие хиты: в Telegram появился эмулятор легендарной консоли Panasonic 3DO 3 ч.
Верховный суд США не дал Google отсрочки в споре с Epic Games 3 ч.
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем 4 ч.
Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету 4 ч.
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой 5 ч.
Слухи: опубликованный по ошибке трейлер раскрыл дату выхода PowerWash Simulator 2 раньше времени 6 ч.
Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley 7 ч.
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу» 10 ч.
Джони Айв признался, что уже придумал для OpenAI от 15 до 20 разных ИИ-гаджетов 39 мин.
«Нужно верить в то же, что и мы», — OpenAI объяснила, зачем она закупает столько ИИ-ускорителей 51 мин.
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля 60 мин.
Fermi America бывшего министра энергетики США успешно дебютировала на бирже, хотя пока не построила ни одного ИИ ЦОД 2 ч.
TSMC произвела первую пробную партию 2-нм чипов — с опережением графика 2 ч.
OpenAI запланировала проекты на общую сумму $1 трлн, но не подумала, где взять на них деньги 3 ч.
В облаке Astra Cloud появился квантовый генератор случайных чисел 4 ч.
Новая статья: ИИтоги сентября 2025 г.: вайб-райтингу — да; вайб-трейдингу — нет 4 ч.
JEDEC рассказала о работе над UFS 5.0 — смартфонную память разгонят до 10,8 Гбайт/с 4 ч.
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо 4 ч.