3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google представила модель Gemini, котора...
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048

Компания Google представила предварительную версию новой ИИ-модели Gemini 2.5 с функцией Computer Use, которая способна взаимодействовать с веб-сайтами через браузер, имитируя действия человека. Модель применяет визуальное понимание и логическое рассуждение для выполнения, например, таких задач, как заполнение и отправка форм без использования API или другого программного интерфейса.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Как сообщает The Verge, модель Gemini 2.5 Computer Use предназначена для работы с пользовательскими интерфейсами, созданными для людей, а не для автоматизированных систем. По заявлению Google, технология уже применялась в агентских функциях AI Mode и в исследовательском прототипе Project Mariner, где ИИ-агенты самостоятельно выполняли задачи в браузере, например, добавляли товары в корзину на основе списка ингредиентов.

Интересно, что анонс новой модели состоялся спустя день после того, как OpenAI представила новые приложения для ChatGPT в рамках ежегодного мероприятия Dev Day, продолжив развитие функции ChatGPT Agent, способной выполнять сложные задачи от имени пользователя. При этом Anthropic ещё в прошлом году выпустила версию модели Claude с функцией Computer Use. Однако Google заявляет, что её модель «превосходит ведущие аналоги по нескольким веб- и мобильным бенчмаркам».

В отличие от ChatGPT Agent и инструмента Anthropic, Gemini 2.5 Computer Use имеет доступ только к браузеру, а не ко всей операционной системе. Google подчеркнула, что решение «пока не оптимизировано для управления на уровне настольной ОС» и поддерживает 13 действий, включая открытие веб-браузера, ввод текста, а также перетаскивание элементов.

Сообщается, что модель уже доступна разработчикам через платформы Google AI Studio и Vertex AI. Кроме того, публичная демонстрация размещена в виртуальном браузере BrowserBase, где можно наблюдать, как ИИ выполняет такие задачи, как «сыграть в игру 2048» или «просмотреть Hacker News в поисках обсуждаемых тем».

Источник:

google gemini, ai, ии-агент
