Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Упрощённые версии Tesla Model 3 и Model ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Упрощённые версии Tesla Model 3 и Model Y ради снижения цены лишились многих опций

Поскольку в определённый момент Tesla отказалась от создания полностью нового недорогого электромобиля на новой платформе, вниманию публики вчера были предложены упрощённые комплектации Model 3 и Model Y, чья стоимость в США стартует с отметки $36 990 и $39 990 соответственно без учёта сборов и доставки.

Источник изображений: Tesla

Источник изображений: Tesla

Ирония судьбы заключается в том, как поясняет Electrek, что ещё в конце сентября в США можно было приобрести на полторы или две тысячи долларов дешевле более насыщенные по комплектации версии Model 3 и Model Y, поскольку в тот период некоторая часть покупателей могла претендовать на получение федеральной субсидии в виде налогового вычета в $7500. В любом случае, теперь ближайшие к базовым более дорогие версии Model 3 и Model Y стоят $42 500 и $45 000 соответственно, что делает новые комплектации самыми доступными на текущий момент.

Упрощённая Tesla Model Y до сих пор обсуждалась тематическими ресурсами более активно, поскольку её видели сперва на фирменном полигоне Tesla с камуфляжными накладками, а незадолго до премьеры в прессу просочились и изображения без них. Характерным признаком самой простой Model Y при взгляде спереди и сзади является упрощённая светотехника, причём в первом случае соединяющая фары светодиодная полоса отсутствует вовсе, а во втором между фонарями расположился более узкий светоотражатель красного цвета вместо более широкой светодиодной секции.

Машину также можно узнать по колёсным дискам типоразмера 18 дюймов иного дизайна, упрощённой консоли внутри салона без отсека для хранения вещей, меньшему количеству динамиков (7 против 15, минус сабвуфер) и отсутствию атмосферной подсветки в интерьере. Кроме того, в торце центральной консоли для задних пассажиров не предусмотрено небольшого дисплея. Наконец, обе модели оснащаются более скромной тяговой батареей ёмкостью 69 кВт·ч и обладают только приводом на задние колёса за счёт использования единственного тягового электродвигателя. Наконец, новинки не блещут многообразием цветов кузова, и если серый достаётся без доплаты, то за белый нужно выложить ещё $1000, а чёрный разорит покупателя на все $1500.

Динамика электромобилей и скорость зарядки слегка снизились, но не столь критично. Базовая версия Model Y проезжает по циклу 514 км без подзарядки, набирает скорость до 200 км/ч, а на разгон до «сотни» тратит около 6,8 секунды. Tesla Model 3 в версии Standard имеет те же максимальную скорость и запас хода, но разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,8 секунды. У простой версии Model Y также не предусмотрена опция питания внешних потребителей через специальный переходник, устанавливаемый в зарядный порт электромобиля.

Стеклянная крыша при этом сохранилась как у Model 3, так и у Model Y, но у последней она по умолчанию прикрыта изнутри. Tesla не стала экономить на портах USB и площадках для беспроводной зарядки смартфонов, электроприводе кресел (количество регулировок всё же сокращено), освещении дверных карт и ниш для ног пассажиров, а ещё у самых простых электромобилей Tesla предусмотрен электропривод двери багажника. Набор функций активной безопасности тоже не урезан, но за некоторые из них традиционно нужно доплачивать. Стоит добавить, что набор соответствующих функций безопасности постоянно меняется в зависимости от актуальной версии программного бортового обеспечения, поэтому он может как расширяться, так и сокращаться. В любом случае, у машин в комплектации Standard функция автоматического подруливания при движении в полосе (Autosteer) по умолчанию отсутствует.

К заказу версии Standard обеих моделей доступны в США уже сейчас, но первым владельцам они достанутся лишь в декабре текущего года. Примечательно, что центральный дисплей с диагональю 15,4 дюйма позволяет не только пользоваться сенсорным интерфейсом, но и взаимодействовать с голосовым ассистентом Grok компании xAI через встроенные в салон микрофоны. Жителям холодных широт понравится наличие у базовых версий машин подогрева передних сидений и рулевого колеса. Подвеска тоже стала проще, а ещё не предусмотрен электропривод зеркал или подсветка окружающего пространства при открытии дверей. По нехорошей традиции последних лет, в машинах версии Standard не предусмотрено аналоговое AM/FM-радио. Руль регулируется вручную, а обивка салона выполнена из сочетания текстиля и искусственной кожи. В климатической системе не предусмотрен HEPA-Фильтр, он заменён на обычный. Вентиляционные дефлекторы для пассажиров заднего ряда регулируются вручную, а не с сенсорного дисплея, как у старших версий. Спинки сидений второго ряда тоже складываются вручную, а не электроприводом, а у сидений нет подогрева, хотя на переднем ряду он сохранён.

Уступая более дорогим версиям Model 3 и Model Y в цене всего $5000, новые версии Standard, по прогнозам аналитиков, позволят Tesla поднять продажи всех электромобилей в следующем году до 1,85 млн машин, но в текущем они на падение продаж положительно повлиять не смогут. В общем, это не те меры, которые позволили бы радикально изменить рынок электромобилей за пределами Китая, и даже не самый сильный стимул для оживления спроса собственно на продукцию Tesla.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla теряет позиции на рынке электромобилей Китая уже шестой месяц подряд
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года
Tesla рассказала, кто покупает её автопилот — наибольшей популярностью FSD пользуется у владельцев дорогих моделей
Jaguar Land Rover оправилась после августовской хакерской атаки и наконец-то возобновляет работу
BYD по итогам прошедших трёх кварталов этого года опережает Tesla на 388 000 проданных электромобилей
Видео: электромобиль Xiaomi SU7 сам включился и попытался сбежать от хозяев
Теги: tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль
tesla, tesla model y, tesla model 3, электромобиль
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой
OpenAI сделала общедоступным Codex — ИИ-алгоритм с динамическим мышлением для агентского программирования
Новое подорожание Xbox Game Pass не затронет подписчиков в семи странах
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки 2 ч.
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048 2 ч.
Meta представила новые функции Reels в Facebook, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok 9 ч.
Steam сломался второй раз за день — проблемы наблюдаются по всему миру 12 ч.
«Вы передо мной в долгу», — Трамп вернулся в TikTok и сразу же обратился к молодёжи 13 ч.
Хакеры заявили о взломе Huawei и получении доступа к средствам разработки и исходному коду 14 ч.
Геймплейный трейлер подтвердил дату выхода PowerWash Simulator 2 — владельцев оригинальной игры в Steam ждёт приятный сюрприз 14 ч.
Илон Маск пообещал, что в 2026 году xAI выпустит «отличную игру, сгенерированную ИИ» 14 ч.
Аудитория скейтерского симулятора Skate превысила 15 млн игроков спустя три недели после выхода в раннем доступе 15 ч.
Браузер Microsoft Edge существенно «поумнеет» за счёт ИИ Copilot 16 ч.
Пациент с мозговым имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роботизированной рукой 23 мин.
Упрощённые версии Tesla Model 3 и Model Y ради снижения цены лишились многих опций 2 ч.
Be quiet! представила корпуса-аквариумы Light Base 500 LX и Light Base 500 c ARGB-подсветкой и без 7 ч.
Новая статья: Обзор смартфона Apple iPhone 17: долгожданные улучшения 8 ч.
Qualcomm купила Arduino: бренд и экосистему обещают сохранить 9 ч.
Учёные впервые «порулили» квантовой неопределённостью в реальном времени 9 ч.
Представлен одноплатный компьютер Arduino UNO Q за $44 с процессором Qualcomm, поддержкой Linux и ИИ 10 ч.
Samsung представила уменьшенный 200-Мп сенсор ISOCELL HP5 и хвастается его главным недостатком 12 ч.
MSI выпустила GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ со скрытым разъёмом питания 12 ч.
Samsung представила 27-дюймовый монитор Odyssey G60F с IPS-панелью и частотой до 350 Гц 12 ч.