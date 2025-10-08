Упрощённые версии Tesla Model 3 и Model Y ради снижения цены лишились многих опций

Поскольку в определённый момент Tesla отказалась от создания полностью нового недорогого электромобиля на новой платформе, вниманию публики вчера были предложены упрощённые комплектации Model 3 и Model Y, чья стоимость в США стартует с отметки $36 990 и $39 990 соответственно без учёта сборов и доставки.

Ирония судьбы заключается в том, как поясняет Electrek, что ещё в конце сентября в США можно было приобрести на полторы или две тысячи долларов дешевле более насыщенные по комплектации версии Model 3 и Model Y, поскольку в тот период некоторая часть покупателей могла претендовать на получение федеральной субсидии в виде налогового вычета в $7500. В любом случае, теперь ближайшие к базовым более дорогие версии Model 3 и Model Y стоят $42 500 и $45 000 соответственно, что делает новые комплектации самыми доступными на текущий момент.

Упрощённая Tesla Model Y до сих пор обсуждалась тематическими ресурсами более активно, поскольку её видели сперва на фирменном полигоне Tesla с камуфляжными накладками, а незадолго до премьеры в прессу просочились и изображения без них. Характерным признаком самой простой Model Y при взгляде спереди и сзади является упрощённая светотехника, причём в первом случае соединяющая фары светодиодная полоса отсутствует вовсе, а во втором между фонарями расположился более узкий светоотражатель красного цвета вместо более широкой светодиодной секции.

Машину также можно узнать по колёсным дискам типоразмера 18 дюймов иного дизайна, упрощённой консоли внутри салона без отсека для хранения вещей, меньшему количеству динамиков (7 против 15, минус сабвуфер) и отсутствию атмосферной подсветки в интерьере. Кроме того, в торце центральной консоли для задних пассажиров не предусмотрено небольшого дисплея. Наконец, обе модели оснащаются более скромной тяговой батареей ёмкостью 69 кВт·ч и обладают только приводом на задние колёса за счёт использования единственного тягового электродвигателя. Наконец, новинки не блещут многообразием цветов кузова, и если серый достаётся без доплаты, то за белый нужно выложить ещё $1000, а чёрный разорит покупателя на все $1500.

Динамика электромобилей и скорость зарядки слегка снизились, но не столь критично. Базовая версия Model Y проезжает по циклу 514 км без подзарядки, набирает скорость до 200 км/ч, а на разгон до «сотни» тратит около 6,8 секунды. Tesla Model 3 в версии Standard имеет те же максимальную скорость и запас хода, но разгоняется до 100 км/ч примерно за 5,8 секунды. У простой версии Model Y также не предусмотрена опция питания внешних потребителей через специальный переходник, устанавливаемый в зарядный порт электромобиля.

Стеклянная крыша при этом сохранилась как у Model 3, так и у Model Y, но у последней она по умолчанию прикрыта изнутри. Tesla не стала экономить на портах USB и площадках для беспроводной зарядки смартфонов, электроприводе кресел (количество регулировок всё же сокращено), освещении дверных карт и ниш для ног пассажиров, а ещё у самых простых электромобилей Tesla предусмотрен электропривод двери багажника. Набор функций активной безопасности тоже не урезан, но за некоторые из них традиционно нужно доплачивать. Стоит добавить, что набор соответствующих функций безопасности постоянно меняется в зависимости от актуальной версии программного бортового обеспечения, поэтому он может как расширяться, так и сокращаться. В любом случае, у машин в комплектации Standard функция автоматического подруливания при движении в полосе (Autosteer) по умолчанию отсутствует.

К заказу версии Standard обеих моделей доступны в США уже сейчас, но первым владельцам они достанутся лишь в декабре текущего года. Примечательно, что центральный дисплей с диагональю 15,4 дюйма позволяет не только пользоваться сенсорным интерфейсом, но и взаимодействовать с голосовым ассистентом Grok компании xAI через встроенные в салон микрофоны. Жителям холодных широт понравится наличие у базовых версий машин подогрева передних сидений и рулевого колеса. Подвеска тоже стала проще, а ещё не предусмотрен электропривод зеркал или подсветка окружающего пространства при открытии дверей. По нехорошей традиции последних лет, в машинах версии Standard не предусмотрено аналоговое AM/FM-радио. Руль регулируется вручную, а обивка салона выполнена из сочетания текстиля и искусственной кожи. В климатической системе не предусмотрен HEPA-Фильтр, он заменён на обычный. Вентиляционные дефлекторы для пассажиров заднего ряда регулируются вручную, а не с сенсорного дисплея, как у старших версий. Спинки сидений второго ряда тоже складываются вручную, а не электроприводом, а у сидений нет подогрева, хотя на переднем ряду он сохранён.

Уступая более дорогим версиям Model 3 и Model Y в цене всего $5000, новые версии Standard, по прогнозам аналитиков, позволят Tesla поднять продажи всех электромобилей в следующем году до 1,85 млн машин, но в текущем они на падение продаж положительно повлиять не смогут. В общем, это не те меры, которые позволили бы радикально изменить рынок электромобилей за пределами Китая, и даже не самый сильный стимул для оживления спроса собственно на продукцию Tesla.