Слухи о дороговизне 2-нм чипов, выпускаемых TSMC, оказались сильно преувеличены

В начале лета некоторые тайваньские источники стали распространять информацию, согласно которой себестоимость кремниевых пластин TSMC с 2-нм продукцией окажется на 50 % выше, чем у 3-нм изделий. Новые данные на эту тему гласят, что повышение окажется куда более скромным и уложится в диапазон от 10 до 20 %.

По крайней мере, такой версии придерживается тайваньский ресурс Investor. По его данным, стоимость кремниевой пластины с 2-нм чипами достигнет $30 000, но это не так много на фоне диапазона цен на 3-нм изделия, который укладывается в значения между $25 000 и $27 000. В любом случае, о росте стоимости на 50 % говорить не приходится, и он в худшем случае достигнет 20 %.

При этом нужно понимать, что технологический процесс N2 позволяет увеличить плотность расположения транзисторов на чипе как минимум на 15 % по сравнению с 3-нм нормами. А это значит, что рост цен на 2-нм пластины будет почти полностью скомпенсирован уменьшением площади изготовленных по нему чипов, если говорить о кремниевых продуктах одинакового уровня сложности. Иными словами, заметного подорожания изделий, обусловленного выбором 2-нм технологии, для конечных пользователей не произойдёт.

Этот же источник сообщает, что цены на линейку продукции, выпускаемой по технологиям от 3 до 7 нм включительно, уже утверждены TSMC в третьем квартале, но со следующего года они тоже вырастут на несколько процентов. Соответствующие производственные линии загружены полностью, но по более зрелым техпроцессам наблюдается загрузка ниже оптимальной. Ежегодные согласования цен TSMC с партнёрами проходят в августе и сентябре. По неофициальным данным, она запрашивала снижение на 10 или 20 % у своих поставщиков, но с клиентами согласовывала повышение цен на свои услуги на несколько процентов.

Поскольку производство чипов в США обходится TSMC дороже, то местные предприятия наверняка повлияют на снижение средней нормы прибыли на два или три процентных пункта в масштабах всей компании. Чтобы не ухудшать финансовое положение производителя, в этом случае требуется повышение цен на продукцию американских фабрик. AMD, которая собирается получать от TSMC изготовленные в США по 2-нм технологии чипы, рассчитывает на их удорожание на величину от 5 до 20 % по сравнению с тайваньскими. Сейчас в Аризоне TSMC выпускает 4-нм продукцию, и ей некоторые источники приписывают на 30 % более высокую себестоимость по сравнению с аналогами тайваньского производства.