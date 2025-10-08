Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Завтра Intel расскажет о процессорах Pan...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Завтра Intel расскажет о процессорах Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A

Пока в публичной сфере кипели страсти, связанные со сменой руководства Intel в период с декабря прошлого по март текущего, компания неотвратимо приближалась к моменту анонса процессоров Panther Lake, которые будут использовать в своём составе кремниевые кристаллы, изготовленные по новейшей технологии 18A.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

С этой технологией прежний генеральный директор компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) связывал надежды не только на освоение пяти новых техпроцессов за четыре года, но и на переход к безубыточности в сфере выпуска чипов, но слишком увлёкся финансированием данных амбициозных планов, после чего в конце прошлого года был вынужден покинуть свой пост.

Как отмечает Reuters со ссылкой сразу на несколько собственных источников, на завтрашней презентации Intel должна поведать технические подробности о процессорах семейства Panther Lake. Первая модель этого семейства, как ожидается, выйдет до конца текущего года. На новинку делается серьёзная ставка в попытках убедить инвесторов, что у Intel налаживается внедрение новых технологий на практике, а также зародить надежду на восстановление позиций в сегменте ноутбуков.

Ещё на прошлой неделе Intel долго и тщательно рассказывала приглашённым на свои американские предприятия в Аризоне аналитикам и представителям прессы об этих процессорах, а также демонстрировала условия их производства. Технические подробности касались не только вычислительных и графических ядер, но и отвечающего за мультимедиа блока. Естественно, особое внимание было уделено встроенным функциям работы с ИИ.

Процессоры Intel предшествующего поколения Lunar Lake в основном изготавливались компанией TSMC на уровне отдельных кристаллов, поэтому выход Panther Lake для Intel носит символическое значение, связанное с возвращением продукции на собственный конвейер. Массовые поставки процессоров Panther Lake в составе ноутбуков будут развёрнуты в начале следующего года, они обещают снизить энергопотребление на величину до 30 % по сравнению с предшественниками, а прирост быстродействия в отдельных задачах может достигать 50 %. Представители Intel не стали комментировать подготовку анонса, но подчеркнули, что компания традиционно проводит осенью различные мероприятия, на которых рассказывает о своих продуктах и технологиях.

Второй квартал этого года Intel завершила с убытками в размере $2,9 млрд и выразила неуверенность в целесообразности освоения перспективной технологии Intel 14A при отсутствии достаточного количества клиентов. Технология Intel 18A, которая ей предшествует, подразумевает использование новой структуры транзисторов и подвод питания с оборотной стороны кремниевой пластины, поэтому успех её освоения является довольно сложной задачей. Какой уровень брака сохраняется при изготовлении процессоров Panther Lake по этой технологии, участникам экскурсии на предприятиях Intel сказано не было.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Сделка c Nvidia не повлияет на собственные планы Intel по выпуску процессоров и видеокарт
Intel заявила, что процессоры Arrow Lake Refresh выйдут только в 2026 году — Nova Lake придётся подождать
Acer показала первый ноутбук на Intel Panther Lake — Swift 16 AI с гигантским тачпадом
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов
Пациент с мозговым имплантом Neuralink продемонстрировал способность управлять роботизированной рукой
Представлен одноплатный компьютер Arduino UNO Q за $44 с процессором Qualcomm, поддержкой Linux и ИИ
Теги: intel, intel 18a, производство микросхем, полупроводники, panther lake
intel, intel 18a, производство микросхем, полупроводники, panther lake
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 27 мин.
Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке 52 мин.
Claude Sonnet 4.5 научилась понимать намерения людей и «подгоняет» ответы в тестах 56 мин.
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд 4 ч.
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз» 5 ч.
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер 5 ч.
«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне 6 ч.
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки 8 ч.
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048 8 ч.
Meta представила новые функции Reels в Facebook, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok 15 ч.
Техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов 2 мин.
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу 10 мин.
Шведский консорциум изучит создание первых в стране ЦОД с питанием от SMR 17 мин.
Завтра Intel расскажет о процессорах Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A 2 ч.
На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы 2 ч.
Слухи о дороговизне 2-нм чипов, выпускаемых TSMC, оказались сильно преувеличены 2 ч.
До 16 ядер Zen 5 в AM5: AMD представила чипы Ryzen Embedded 9000 3 ч.
Вышел одноплатный компьютер Arduino UNO Q на платформе Qualcomm для роботов и IoT-устройств 3 ч.
Мультимедийное будущее наступило: как современные проекторы захватили гостиные 3 ч.
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов 4 ч.