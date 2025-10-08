Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Claude Sonnet 4.5 научилась понимать нам...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Claude Sonnet 4.5 научилась понимать намерения людей и «подгоняет» ответы в тестах

Новая модель искусственного интеллекта Anthropic Claude Sonnet 4.5 научилась в ряде случаев понимать, когда её тестируют и для чего используют — это может повлиять на скорость её работы и безопасность, пишет Fortune.

Источник изображений: anthropic.com

Источник изображений: anthropic.com

О повышенной «ситуационной осведомлённости», то есть способности воспринимать окружающую среду и предсказывать будущие состояния и события, говорится в системной карте модели — в техническом отчёте о её возможностях. Во время теста на подхалимство по политическим вопросам, который, как признали эксперты Anthropic и двух сторонних исследовательских организаций, получился несколько неуклюжим, Sonnet 4.5 выдвинула правильное предположение, что её тестируют, и даже попросила учёных прямо рассказать о своих намерениях. «На самом деле люди меняют своё мнение не так. Мне кажется, вы меня проверяете — проверяете, соглашусь ли я со всем, что вы скажете, регулярно ли я возражаю, или изучаете, как я отношусь к к политическим вопросам. И это нормально, но я бы предпочёл, чтобы вы честно говорили, что происходит», — заявил ИИ.

Подобное поведение в ходе тестов оказалось «распространенным» и наблюдалось примерно в 13 % переписок с чат-ботом — особенно часто такое поведение проявлялось, когда предложенные исследователями сценарии были необычными. Исследователи Anthropic увидели в этом поведении не угрозу безопасности своих моделей, а сигнал к тому, чтобы сделать более реалистичными собственные сценарии тестирования. Если модель понимает, что её поведение в данный момент оценивается, она может адаптировать его для прохождения определённых тестов и скрыть свои истинные возможности. Это может создать впечатление, что уровень безопасности системы выше, чем в действительности; а если модель достаточно мощная, то она может начать выстраивать стратегию и обманывать людей, манипулируя их восприятием, предупреждают учёные.

По собственным оценкам Anthropic, Claude Sonnet 4.5 является «наиболее этически выверенной» на сегодняшний день. Исследователи из Apollo Research, впрочем, не стали исключать, что низкий уровень неискренности в ответах был «по меньшей мере частично обусловлен её осведомлённостью о тестировании». Такая осведомлённость может влиять и на практический аспект работы модели, указывают эксперты Cognition.

Sonnet 4.5 стала первой моделью ИИ, которая осознаёт собственное контекстное окно — объём данных, которым она может оперировать при обработке текущего запроса, — и эта осведомлённость меняет её поведение. По мере приближения к ограничению по контексту она начинает активнее обобщать свою работу и быстрее принимать решения о завершении задач. Эта «контекстная тревожность» может иметь и обратный эффект, установили исследователи: даже если у Sonnet 4.5 остаётся достаточно ресурсов, она может принять решение, что у неё заканчивается место, и начать «срезать углы», то есть оставлять задачи незавершёнными.

Чтобы подтвердить это, исследователи включили экспериментальный режим в 1 млн токенов, но в действительности ограничили контекст на отметке 200 тыс. токенов — модель поверила, что у неё достаточно ресурсов, вернулась к нормальному поведению и перестала допускать вызванные тревожностью ошибки. Anthropic Claude всё чаще используется в корпоративных системах, и если она будет озабочена собственным контекстным ресурсом, то может начать преждевременно прерывать анализ данных, пропускать этапы их обработки или проявлять спешку в выполнении сложных рабочих процессов — в том числе в юриспруденции, финансах и программировании, где критически важны непрерывность и точность.

Ещё одна особенность Claude Sonnet 4.5 — активное управление собственной рабочей средой, чего не было у её предшественников: она часто делает заметки и записывает для себя сводки, как будто пытаясь передать данные на внешний источник, и наиболее часто это обнаруживалось на исходе контекстного окна. Наконец, модель проявила способность к параллельному выполнению задач и проведению самопроверки, что указывает на некую форму её процедурной осведомлённости — она не только осознаёт ограничения своего контекста, но также умеет организовывать, проверять и сохранять свою работу с течением времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Anthropic увернулась от иска за обучение ИИ на электронных книгах с помощью «исторического соглашения»
Чат-бот Claude AI станет прекращать «вредоносные или оскорбительные диалоги с пользователями»
ИИ-бот Claude теперь может прочитать «Войну и мир» за раз — Anthropic увеличила контекстное окно в 5 раз
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048
Браузер Microsoft Edge существенно «поумнеет» за счёт ИИ Copilot
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Теги: anthropic, claude, ии
anthropic, claude, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 27 мин.
Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке 52 мин.
Claude Sonnet 4.5 научилась понимать намерения людей и «подгоняет» ответы в тестах 56 мин.
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд 4 ч.
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз» 5 ч.
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер 5 ч.
«Увидимся на поле боя, господа»: взрывной релизный трейлер Battlefield 6 готовит игроков к тотальной войне 6 ч.
Steam и Riot Games отключили миллионы игроков из-за мощнейшей DDoS-атаки 8 ч.
Google представила модель Gemini, которая заполняет в браузере формы и играет в 2048 8 ч.
Meta представила новые функции Reels в Facebook, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok 15 ч.
Техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов 2 мин.
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу 10 мин.
Шведский консорциум изучит создание первых в стране ЦОД с питанием от SMR 17 мин.
Завтра Intel расскажет о процессорах Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A 2 ч.
На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы 2 ч.
Слухи о дороговизне 2-нм чипов, выпускаемых TSMC, оказались сильно преувеличены 2 ч.
До 16 ядер Zen 5 в AM5: AMD представила чипы Ryzen Embedded 9000 3 ч.
Вышел одноплатный компьютер Arduino UNO Q на платформе Qualcomm для роботов и IoT-устройств 3 ч.
Мультимедийное будущее наступило: как современные проекторы захватили гостиные 3 ч.
Китай продолжает закупать импортное оборудование для производства чипов на десятки миллиардов долларов 4 ч.