Сатья Наделла, Дженсен Хуанг и Майкл Делл спасли нового главу Intel от быстрой отставки

Когда этим летом новый генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) оказался на грани увольнения из-за растущего давления со стороны Белого дома, в его защиту выступили ведущие фигуры американской технологической индустрии.

Как сообщает Semafor, несколько влиятельных руководителей из Кремниевой долины — среди них глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella), гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) и основатель Dell Майкл Делл (Michael Dell) — лично связались с президентом США Дональдом Трампом и его ближайшими советниками, чтобы подчеркнуть управленческие качества Тана и его лояльность США.

В июле Трамп публично выразил обеспокоенность связями Лип-Бу Тана с китайскими технологическими компаниями и предложил отстранить его от руководства Intel. По данным источников, выступления лидеров отрасли в поддержку Тана состоялись за несколько дней до его встречи с президентом 11 августа в Белом доме — встречи, которую внутри компании называли решающей для будущего Intel и для самого Тана.

После переговоров тон Трампа неожиданно изменился. От резких заявлений о «конфликте интересов» и прошлых инвестициях Тана в китайские компании с технологиями двойного назначения президент перешёл к похвалам. «Удивительная история», — написал он позже в соцсетях, вскоре после того как администрация объявила о планах правительства США приобрести 10 % акций Intel.

Эта инвестиция стала частью масштабной инициативы Вашингтона по укреплению национальной полупроводниковой индустрии. За ней последовала волна новых соглашений между Intel и крупными технологическими корпорациями: Nvidia и другие компании заключили стратегические партнёрства, вложив капитал в программы Intel по разработке ИИ-чипов и контрактное производство. По словам источников, близких к Intel, эти шаги помогли стабилизировать положение компании, находившейся под пристальным вниманием правительства США.

Представители Microsoft и Intel отказались от комментариев. В Nvidia и Dell также не ответили на запросы журналистов. В Белом доме заявили: «Президент Трамп и администрация регулярно контактируют с представителями бизнеса. Однако единственным фактором, определяющим решения президента Трампа, остаются интересы американского народа».

История с Лип-Бу Таном показала, что часть корпоративной Америки пытается возродить неформальные каналы влияния на Белый дом, характерные для первого срока Трампа. Тогда руководители компаний нередко находили общий язык с президентом, апеллируя к его коммерческим инстинктам через личные встречи и прямые обращения. Но вернувшись в Овальный кабинет, Трамп стал проявлять меньше терпения и больше внимания уделять вопросам личной лояльности.

Этот сдвиг поставил бизнес в неопределённое положение. Новая торговая политика Трампа, включая повышенные пошлины и жёсткие миграционные ограничения, осложнила работу тех же компаний, которые ранее рассчитывали на гибкость администрации. Если в первый срок прямые контакты с ближайшими советниками президента позволяли быстро адаптироваться к политическим переменам, то теперь эти каналы сузились, а риски усилились.

Случай Тана стал исключением — и показательным примером. По словам собеседников издания, его сторонники сделали ставку на личное уважение Трампа к успешным предпринимателям и его интерес к развитию американского производства. Пересмотр отношения к Лип-Бу Тану и последующее решение об инвестициях в Intel продемонстрировали стремление администрации укрепить внутренние мощности по выпуску микросхем и сократить зависимость США от китайских цепочек поставок.