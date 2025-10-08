Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях

Европейская комиссия призвала участников десяти ключевых секторов экономики заняться внедрением средств искусственного интеллекта, чтобы повысить конкурентоспособность региона с США и Китаем. На развёртывание новых инициатив в области ИИ в регионе ведомство выделит €1 млрд.

Опубликовав «Стратегию по применению ИИ», Еврокомиссия обозначила стремление стимулировать «политику приоритета ИИ» в десяти крупнейших секторах, чтобы большее число компаний начало применять инструменты ИИ в решении своих задач. «Компании в основном используют средства ИИ в своей офисной работе, а теперь мы хотим перейти к промышленности и применить их там», — заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen). Эти инструменты власти намереваются использовать в медицинских центрах и фармацевтике, на производстве и в охране окружающей среды.

На практике эффективность предложенных Еврокомиссией мер может оказаться не столь высокой: в 2024 году ЕС выделил на финансирование передовых технологий, в том числе ИИ, около € 256 млн — США выделили на те же цели $6 млрд (€5,16 млрд). Инвестиции ЕС в проекты в области ИИ составили €7 млрд — США в переводе на ту же валюту потратили €58,5 млрд, Китай — €12,9 млрд.

Одних только финансовых ресурсов может оказаться недостаточно. До конца года Еврокомиссия планирует опубликовать пакет мер, направленных на облегчение нормативного бремени местных компаний и помощь в сокращении их обязательств, например, чрезмерной отчётности. Ведомство изучит всё действующее законодательство и попытается определить, что можно отменить. Под этот процесс попадёт и принятый ранее «Закон об ИИ», который должен полностью вступить в силу в 2027 году — предложение перенести этот срок в Еврокомиссии отвергли.

В июле европейские власти уже опубликовали всеобъемлющий план в области ИИ, направленный на улучшение инфраструктуры, доступа к данным, облачных технологий и навыков местных специалистов. В рамках этого плана начнут возводиться «гигафабрики», где разработчики ИИ, в том числе стартапы, смогут обучать свои модели ИИ. Новая стратегия предусматривает содействие развёртыванию ИИ в таких отраслях как здравоохранение, фармацевтика, энергетика, логистика, обрабатывающая промышленность, строительство, агропродовольственный сектор, оборона, связь и культура — в перспективе список могут пополнить и другие направления, в том числе финансы, туризм и электронная коммерция.