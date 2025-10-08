Сегодня 08 октября 2025
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven

Издательство Paradox Interactive и разработчики из Paradox Development Studio объявили дату выхода All Under Heaven — самого крупного дополнения к своей исторической стратегии Crusader Kings 3.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

Напомним, расширение All Under Heaven было представлено в рамках анонса набора дополнительного контента Chapter 4 в марте. Релиз ожидался в период с октября по декабрь текущего года.

Как стало известно, All Under Heaven поступит в продажу 28 октября по цене $30. Аддон входит в состав Chapter 4 (2434 рубля в российском Steam). Анонс сопровождался новым сюжетным трейлером.

All Under Heaven расширит мир Crusader Kings 3 на 30 %, открыв земли Китая, Японии и Юго-Восточной Азии. Аддон предложит возглавить легендарные кланы, управлять огромными империями и вести борьбу за власть.

«Захотите вы объединить Японию под властью своего клана, заполучить небесный мандат в Китае или стать богом-царём в Юго-Восточной Азии, с All Under Heaven вы значительно расширите границы мира Crusader Kings 3», — уверяют в Paradox.

Релиз прошлого дополнения к Crusader Kings 3, набора событий Coronations, обернулся катастрофой. Paradox обещает не повторять ошибок, поэтому пересмотрит процессы распределения ресурсов, помощи командам и тестирования.

Crusader Kings 3 вышла 1 сентября 2020 года на PC (Steam, Microsoft Store), а весной 2022-го добралась до PS5, Xbox Series X и S. По случаю пятилетия игры разработчики недавно поделились занятной статистикой пользователей.

crusader kings 3, paradox development studio, paradox interactive, стратегия
