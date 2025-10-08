Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд

Илон Маск (Elon Musk) подписал мировое соглашение с четырьмя бывшими топ-менеджерами Twitter, которые были уволены после покупки им компании в 2022 году. В прошлом году они подали на миллиардера в суд из-за невыплаченного выходного пособия на сумму более $128 млн. Теперь судьба соглашения зависит от выполнения Маском «определённых условий», содержание которых не разглашается.

Иск был подан в марте 2024 года бывшими топ-менеджерами Twitter, которые обвинили Маска в досрочном закрытии сделки по приобретению компании за $44 млрд. По их словам, Маск «обманул» их на $200 млн, не дав вступить в силу их опционам на акции. В иске цитируются слова Маска из его биографии, написанной Уолтером Айзексоном (Walter Isaacson), о том, что закрытие сделки на день раньше создаст «разницу в двести миллионов». Истцы утверждают, что миллиардер заявил Айзексону, что будет «охотиться за каждым» руководителем и директором Twitter «до самой смерти».

В обновлённой информации по делу, поданному в Северный окружной суд Калифорнии, говорится, что стороны — бывший генеральный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), финансовый директор Нед Сигал (Ned Segal), главный юрист Виджая Гадде (Vijaya Gadde) и главный юрисконсульт Шон Эджетт (Sean Edgett) — достигли нераскрытого мирового соглашения с Маском и принадлежащей ему компанией X (ранее — Twitter).

Соглашение об урегулировании зависит от выполнения в ближайшее время «определённых условий», которые не были указаны в иске, при этом действующие сроки по иску отложены, чтобы дать Маску время выполнить эти обязательства. Если условия мирового соглашения не будут выполнены, 31 октября судебный процесс против Маска и X возобновится.

В августе принадлежащая Илону Маску компания X была вынуждена урегулировать тысячи исков от бывших сотрудников, которые при увольнении в 2022 году не были предварительно уведомлены об этом за 60 дней, как того требует закон.