IDC: Мировой рынок ПК показал рост благодаря переходу на Windows 11

Мировые поставки персональных компьютеров продемонстрировали устойчивый рост в третьем квартале 2025 года, увеличившись на 9,4 % в годовом исчислении и достигнув объёма в 75,8 миллионов единиц, согласно предварительным данным американской аналитической компании IDC.

Рост наблюдался на фоне глобального обновления парка устройств в связи с переходом на Windows 11 и необходимостью замены устаревших компьютеров, однако темпы восстановления рынка существенно различались в зависимости от региона. По словам Жана-Филиппа Бушара (Jean Philippe Bouchard), вице-президента по исследованиям в подразделении Worldwide Mobile Device Trackers компании IDC, несмотря на то, что «рынок продолжает демонстрировать уверенный рост благодаря переходу на Windows 11 и необходимости замены устаревшего парка техники, результаты по регионам разнятся».

В частности, рынок Северной Америки по-прежнему испытывает последствия резкого повышения импортных пошлин в США и макроэкономической неопределённости. Тем не менее, по его оценке, спрос на новые ПК, совместимые с Windows 11, сохранится и, вероятно, будет поддерживать рынок вплоть до 2026 года.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Японию и Китай) продемонстрировал двузначный рост. Как отметил Мачек Горницки (Maciek Gornicki), старший менеджер по исследованиям другого подразделения IDC — Worldwide Device Trackers компании, «спрос в регионе в значительной степени был обусловлен обновлением аппаратного обеспечения в Японии в связи с окончанием поддержки Windows 10 и реализацией образовательного проекта GIGA».

За пределами Японии рост оказался более умеренным из-за макроэкономических и политических трудностей, а также медленного внедрения Windows 11, хотя отдельные возможности для обновления оборудования, приобретённого во время и до пандемии COVID-19, всё же присутствовали.