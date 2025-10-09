Сегодня 09 октября 2025
Инсайдеры поделились подробностями флагманской Assassin’s Creed, которую Ubisoft побоялась выпускать

Журналист Game File Стивен Тотило (Stephen Totilo) и проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на свои источники рассказали, что Ubisoft отменила амбициозную игру в серии Assassin’s Creed.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По данным Хендерсона, проект проходил под кодовым названием Project Scarlet и позиционировался в качестве следующей флагманской RPG для франшизы. Релиз ожидался в 2028 фискальном году (примерно в октябре 2027-го).

За Project Scarlet отвечала Ubisoft Quebec. Разработкой руководил режиссёр Assassin’s Creed Syndicate и Odyssey Скотт Филлипс (Scott Phillips). Производство было лишь на стадии концептов, но все в команде были очень довольны проектом.

Как сообщает Тотило, события Project Scarlet должны были развернуться в США после Гражданской войны. В главной роли — завербованный ассасинами бывший раб, который ведёт борьбу за справедливость. В частности, с Ку-клукс-кланом.

Несмотря на амбиции команды и уверенный ход разработки, в июле 2024 года руководство Ubisoft в Париже решило Project Scarlet отменить. Если верить Тотило, произошло это по двум причинам.

Во-первых, недовольство темнокожим самураем Ясукэ в Assassin’s Creed Shadows, а, во-вторых, напряжённый политический климат в США. «Слишком политическая [игра] в слишком нестабильной стране», — так выразился один из информаторов Тотило.

Отмены игр в современной индустрии происходят регулярно, однако из-за подобных причин разработку останавливают нечасто. Источник Тотило добавил, что Ubisoft действует так осторожно на фоне своей финансовой ситуации.

Источники:

Теги: assassin’s creed, ubisoft quebec, ubisoft, ролевой экшен
assassin's creed, ubisoft quebec, ubisoft, ролевой экшен
