Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx

Ранее в этом году группа хакеров заявила о краже около 1 млрд записей компаний, хранящих контакты своих клиентов в облачных базах данных Salesforce. Злоумышленники запустили вымогательский веб-сайт с требованиями выкупа и угрозами опубликовать эту информацию в сети. Теперь же Salesforce заявила, что не намерена платить киберпреступникам.

За этим инцидентом стоит сообщество киберпреступников Scattered LAPSUS$ Hunters. Название представляет собой гибрид трёх известных вымогательских группировок: Scattered Spider, LAPSUS$ и ShinyHunters. По данным принадлежащей Google ИБ-компании Mandiant, хакеры начали вредоносную кампанию в мае этого года. Они обзванивали организации, хранящие данные на платформе Salesforce, и под разными предлогами убеждали жертв установить вредоносное приложение. Mandiant отслеживает эту группировку под идентификатором UNC6040, поскольку исследователям не удалось однозначно идентифицировать принадлежность её членов к конкретным киберпреступным сообществам.

В начале месяца хакеры запустили вымогательский веб-сайт, на котором разместили информацию о том, что Toyota, FedEx и 37 других крупных клиентов Salesforce стали жертвами их вредоносной кампании. В заявлении хакеров говорилось, что общее количество похищенных ими записей составило 989,45 млн. На этом же сайте они призвали Salesforce начать переговоры о сумме выкупа, угрожая раскрыть похищенную информацию.

На этой неделе представитель Salesforce заявил, что компания не намерена платить выкуп. «Могу подтвердить, что Salesforce не будет вступать в контакт, вести переговоры или платить по какому-либо требованию выкуп», — приводит источник слова представителя компании. Это сообщение появилось на следующий день после того, как стало известно, что Salesforce уведомила клиентов по почте о своём намерении не вступать в контакт с хакерами.

Отметим, что Salesforce отказалась платить выкуп хакерам на фоне продолжающегося роста числа атак вымогательского ПО на компании по всему миру. Причина, по которой атаки такого типа всё ещё пользуются большой популярностью среди злоумышленников, в том, что они могут приносить огромные суммы, которые жертвы атак нередко платят за восстановление данных или обещание хакеров не публиковать конфиденциальную информацию. По данным ИБ-компании Deepstrike, разные организации по всему миру в прошлом году выплатили хакерам $813 млн, а годом ранее этот показатель был равен $1,1 млрд.