Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen

Alibaba сформировала подразделение, которое займётся созданием робототехники — китайский технологический гигант присоединился в другим крупным компаниям в гонке по разработке оборудования на базе искусственного интеллекта.

О создании «небольшой команды по созданию робототехники и встроенного ИИ» рассказал накануне в соцсети X Цзюньян Линь (Junyang Lin) — руководитель отдела Alibaba Qwen. Команда будет действовать в составе Qwen — отдела, ответственного за разработку одноимённого семейства моделей ИИ. Линь занимает должность технического руководителя подразделения, в котором он участвовал в разработке мультимодальных моделей, способных обрабатывать не только текстовые запросы, но также звуки и изображения.

Мультимодальные модели используются в качестве агентов, способных выполнять требующие рассуждений задачи, и эти приложения «определённо должны выйти за рамки виртуального мира в физический», отметил господин Линь. В прошлом году Alibaba выступила в качестве основного инвестора в стартап в области робототехники X Square Robot и вложила в него $140 млн. В ближайшие пять лет общий объем инвестиций в ИИ по всему миру достигнет около $4 трлн, заявил в конце сентября глава компании Эдди Ву (Eddie Wu).

В интеллектуальную робототехнику сейчас вкладывают средства ведущие технологические компании мира, в том числе Nvidia и SoftBank — последняя накануне объявила о покупке подразделения промышленных роботов ABB Ltd за $5,4 млрд.. Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) ранее выразил уверенность, что у его компании есть «многотриллионные» возможности долгосрочного роста благодаря направлениям ИИ и робототехники.