Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования — ради «национальной безопасности»

До сих пор считалось, что китайские компании заинтересованы в получении не только полупроводниковых компонентов из США и стран, являющихся их союзниками, но и оборудования для их производства. Новые китайские санкции призваны дать оппонентам понять, что власти страны высоко ценят национальную полупроводниковую продукцию, поскольку её экспорт из Китая был ограничен.

Источник изображения: SMIC

Как отмечает TrendForce со ссылкой на официальную документацию профильных китайских ведомств и публикации прочих СМИ, особых экспортных лицензий отныне потребуют поставки из Китая логических чипов, выпущенных по технологиям «тоньше» 14 нм (включительно), а также твердотельная память с количеством слоёв более 256 штук. Кроме того, дополнительный контроль теперь вводится за поставками из Китая оборудования, необходимого для производства и тестирования соответствующей продукции. Наконец, любые технологии, способствующие применению искусственного интеллекта в военных целях, также будут контролироваться властями Китая с точки зрения экспорта.

Дополнительные ограничения вводятся и в части традиционных категорий для Китая экспортного сырья, а именно — редкоземельных минералов, которые за пределами страны используются для производства тех же магнитов, необходимых для выпуска жёстких дисков. TrendForce ожидает, что новые китайские санкции ударят по производству жёстких дисков компаниями Western Digital и Seagate Technology, поскольку их штаб-квартиры расположены в США, и тем самым получение их поставщиками экспортных лицензий в Китае становится менее вероятным.

Сфера экспортного контроля КНР распространяется на процессы переработки и очищения полезных ископаемых даже за пределами страны, но с использованием разработанных внутри неё технологий и оборудования. Другими словами, уходящим от китайских санкций поставщикам тех же редкоземельных металлов будет сложнее наладить их переработку за пределами Китая. Власти страны будут требовать от зарубежных компаний получения экспортных лицензий в том случае, если доля китайских редкоземельных минералов в себестоимости их продукции будет превышать 0,1 %. Производство сплавов с использованием редкоземельных металлов, использование соединений самария и кобальта, неодима, железа и бора или борнокислого кальция потребует разрешения китайских регуляторов, даже если будет осуществляться за пределами страны с использованием китайского сырья и технологий.

Новые ограничения частично вступают в силу незамедлительно, остальная их часть будет применяться с 1 декабря текущего года. Редкоземельные минералы, до 90 % поставок которых в мире контролирует КНР, уже давно стали одним из основных рычагов воздействия китайских властей на внешнеторговых партнёров в ходе переговоров. Кроме того, для правительства КНР новые санкции являются способом показать, что руководство страны ценит национальный научный и технологический потенциал, а не опирается исключительно на преимущества в сырьевой базе для взаимодействия с геополитическими оппонентами.

Теги: китай, китайское правительство, китайские технологии, экспортные ограничения, санкции
