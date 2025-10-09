AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет

Ещё в апреле этого года руководство AMD заявило, что TSMC будет выпускать для неё 2-нм кристаллы, используемые в составе серверных процессоров EPYC поколения Venice. Теперь Лиза Су (Lisa Su) сочла нужным заявить, что и в основе представляемых в следующем году ускорителей Instinct MI450 будут лежать 2-нм чипы.

Это довольно важное заявление, по данным ComputerBase, прозвучало мимоходом из уст главы AMD в интервью ресурсу Yahoo Finance: «Мы очень взволнованы нашим поколением MI450. Оно будет использовать 2-нм технологию, самый продвинутый техпроцесс изготовления». Получается, что в следующем году TSMC будет снабжать AMD выпускаемыми по 2-нм технологиями чипами не только в сегменте центральных процессоров, но и ускорителей вычислений семейства Instinct.

Характерно, что конкурирующие ускорители Nvidia семейства Rubin будут основаны на 3-нм чипах TSMC. Впрочем, первая из компаний никогда особо не старалась претендовать на использование самой передовой технологии тайваньского подрядчика, поскольку с этой точки зрения предпочитала несколько подстраховаться с точки зрения возможности массово поставлять необходимые изделия с приемлемой себестоимостью.

По собственным оценкам TSMC, переход от 3-нм к 2-нм технологии позволит поднять быстродействие на 10–15 % при неизменном уровне энергопотреблении, либо снизить затраты энергии на 25–30 % при прежнем уровне производительности. Формально, тут Nvidia может оказаться в менее выгодном положении по отношению к AMD, но важно понимать, какими будут характеристики готовых ускорителей обеих марок, чтобы делать окончательные выводы в этой сфере. Тем более, что Nvidia наверняка достанется самый продвинутый техпроцесс семейства по имени N3P. Напомним, что руководство AMD уже приписывало своему семейству ускорителей Instinct MI450 теоретическое превосходство над решениями Nvidia «во всех типах нагрузок, связанных с ИИ».