Российские цены на тонкий Apple iPhone Air упали на треть за две недели

Всего через две недели продаж российские цены на слабо востребованный в стране радикально тонкий Apple iPhone Air рухнули на треть, обратил внимание Hi-Tech Mail. Актуальная цена устройства — от 79 тыс. руб.

Российские продажи смартфона стартовали в конце сентября примерно одновременно с большинством других стран мира — его вариант с 256 Гбайт памяти стоил от 120 тыс. руб. К настоящему моменту средняя цена на iPhone Air сократилась до 100 тыс. руб., а у некоторых продавцов он доступен и от 79 тыс. руб. Относительно скромная цена объясняется невысоким спросом на модель — доля её предзаказов среди других актуальных iPhone составила лишь 4 %. Россиянам больше пришлись по вкусу базовый и менее дорогой iPhone 17 и более мощный и функциональный iPhone 17 Pro.

Apple позиционирует iPhone Air как стильное и тонкое устройство, адресованное предпочитающей минимализм аудитории. Правда, за тонкий корпус производителю пришлось заплатить некоторыми компромиссами: здесь только одна камера и один динамик, а ёмкость аккумулятора составляет всего 3149 мА·ч — их хватит лишь на 6 часов активной работы устройства. Apple iPhone Air работает на чипе Apple A19 Pro и может похвастаться 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.