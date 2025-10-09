В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого

Французский издатель Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT: Shredder’s Revenge) сообщил о выходе фэнтезийного роглайт-боевика Absolum, разработанного совместно с канадской Guard Crush Games и анимационной студией Supamonks.

Absolum вышла на PC, PS4, PS5 и Nintendo Switch. До 16 октября игра продаётся с 10-процентной скидкой — 792 рубля в российском Steam. Релиз сопровождался насыщенным геймлейным трейлером.

Игра стала первым релизом Dotemu в оригинальной вселенной и представляет собой смесь классического beat ‘em up и современного роглайта (так сказать, rogue ‘em up) с глубоким сюжетом и духом легендарных фэнтезийных аркад прошлого.

Действие игры происходит в мире Талам, где после разрушительного катаклизма магия под запретом. Солнечный король Азра воспользовался этим для усиления контроля над страной, но теперь его режиму бросает вызов группа повстанцев.

Бороться с тиранией Азры выходят эльфийская воительница Галандра, крепкий дворф Карл, одарённый магией моулаи Бром (человекоподобная лягушка) и загадочный гибрид человека и машины Сайдер.

Скриншоты

Обещают фэнтезийное приключение с бесконечным потенциалом для повторных прохождений, динамичный экшен, кооператив на двоих (локальный и сетевой), перевод на русский и саундтрек сразу от трёх видных игровых композиторов:

В преддверии релиза Absolum получила первые обзоры от журналистов. Критики оценили игру на 86 % (Metacritic). Хвалят стремительный геймплей, приятную графику и атмосферный саундтрек, а ругают слабый сюжет и баланс сложности.