3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Valve запустила массовое производство VR...
Valve запустила массовое производство VR-гарнитуры Steam Frame — анонс ожидается до конца года

Компания Valve приступила к массовому производству гарнитуры виртуальной реальности Valve Index 2, которая, по утверждению аналитиков, будет выпущена на рынок в текущем году. Старт продаж запланирован на праздничный сезон, а ориентировочный годовой объём производства составит от 400 000 до 600 000 единиц.

Источник изображения: valvesoftware.com

Источник изображения: valvesoftware.com

Как сообщает UploadVR со ссылкой на информацию от китайской аналитической группы XR Research Institute, указанный масштаб производства приблизительно соответствует показателям гарнитуры Apple Vision Pro и свидетельствует о том, что устройство Valve займёт премиальную нишу на рынке. По оценкам экспертов, при условии точности данных аналитической группы, цена нового шлема может оказаться не низкой, составив $1000 или более.

Подчёркивается, что работа Valve над новым устройством не является слухом, так как компания неоднократно подтверждала эти планы на протяжении последних четырёх лет, намекая, что гарнитура будет ориентирована на беспроводную потоковую передачу данных с персонального компьютера. За это время в коде SteamVR неоднократно обнаруживались ссылки на устройство под кодовым названием Deckard, а в конце прошлого года были найдены модели контроллеров Roy, по конструкции схожие с Touch.

Ещё одним свидетельством скорого анонса стала подача компанией Valve в прошлом месяце заявки на товарный знак Steam Frame, упоминания о котором также были найдены датамайнерами в коде SteamVR, что позволяет предположить его использование в качестве коммерческого названия для Deckard.

Источник:

Теги: valve, valve index, гарнитуры, шлемы
© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс"



