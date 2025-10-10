Китайская таможня чинит препоны для ввоза в страну ускорителей Nvidia и не только

Весьма символично, что вскоре после снятия апрельского запрета со стороны США на поставку в Китай ускорителей Nvidia H20 и создания специальных решений RTX Pro 6000D для местного рынка настроения китайской стороны начали меняться не в лучшую для поставок американской продукции сторону. Сейчас таможенные органы КНР усилили контроль за импортом передовых чипов зарубежного происхождения.

Издание Financial Times сегодня сообщило, что в крупных портах КНР, являющихся основными логистическими узлами был усилен личный состав таможенных подразделений, которому было поручено тщательно контролировать ввоз в страну передовых чипов зарубежного происхождения, включая решения Nvidia. Одна из приоритетных целей новых проверок со стороны китайских таможенных органов — это контроль за соблюдением рекомендаций китайских регуляторов по поводу закупок импортных ускорителей местными разработчиками программного обеспечения и операторами рынка облачных услуг.

Данные рекомендации хоть не являлись категоричными запретами, в реалиях китайского государства оставляют мало шансов на неповиновение для участников внутреннего рынка. Сопутствующая цель усиления таможенного контроля в КНР, как отмечает Financial Times, состоит в продвижении инициатив по импортозамещению в сфере передовых вычислительных компонентов. По сути, прочие передовые чипы, импортируемые в Китай, пока не находятся под запретом, но власти хотят наладить механизм строгого контроля за их поставками. Ранее местные таможенные органы сквозь пальцы смотрели на то, что на Западе считалось контрабандой подсанкционного оборудования в Китай. Для властей страны было важно, чтобы импортёры исправно платили пошлины, а противоречия с законодательством третьих стран особо их не беспокоили.

Изменения в таможенной политике КНР, по словам источников, были спровоцированы недавно принятыми решениями властей страны о том, что быстродействие китайских ускорителей уже позволяет им соперничать с зарубежными образцами. Таможенные инспекторы также погрузились в изучение архивов документации с целью выявить проступки, допущенные ранее участниками внешнеторговой деятельности на уровне декларации ввозимых в страну грузов, содержащих передовые полупроводниковые компоненты зарубежного производства.

Компания Nvidia в этих условиях оказывается в неловком положении. С одной стороны, она добилась снятия апрельского запрета на поставки в Китай ускорителей H20, и разработала для местного рынка RTX Pro 6000D. Выручка в КНР в первом квартале текущего фискального года достигла $4,6 млрд, до введения ограничений местный рынок являлся для неё четвёртым по величине. Теперь усилия по отказу от её продукции прилагают и китайские власти, поэтому Nvidia наверняка придётся сократить своё присутствие в регионе, вопреки собственным намерениям.