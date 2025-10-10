Apple берёт контроль: паранормальный экшен Control скоро выйдет на iPhone, iPad и даже Vision Pro

Паранормальный экшен Control от разработчиков из финской студии Remedy Entertainment (Alan Wake 2, FBC: Firebreak) спустя шесть лет после релиза собрался на новые целевые платформы.

Напомним, Control дебютировала в августе 2019 года на PC (Epic Games Store), PS4 и Xbox One, а с тех пор добралась до Steam, GOG, Mac App Store, PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch (облачный формат).

Как сообщила Remedy у себя в микроблоге, в скором будущем Control (издание Ultimate Edition) доберётся до платформ экосистемы Apple — iPhone, iPad и гарнитуры смешанной реальности Vision Pro.

«Играйте с контроллером или прикоснитесь к экшену с сенсорным управлением. Откройте неизведанный мир, когда в начале 2026 года Control прибудет на эти платформы», — гласит анонс от Remedy.

Control предлагает взять на себя роль Джесси Фейден — нового директора Федерального бюро Контроля, штаб-квартира которого в Старейшем Доме была захвачена потусторонними силами.

Ultimate Edition представляет собой полное издание Control с включёнными в состав сюжетными дополнениями The Foundation и AWE, которые в прошлом продавались отдельно от игры.

За шесть лет с релиза продажи Control превысили 5 млн копий, а аудитория достигла 19 млн человек. Remedy готовит сиквел — с февраля Control 2 находится в активной разработке. Продолжение создаётся для PC, PS5, Xbox Series X и S.