Голливудские агентства резко раскритиковали ИИ-генератор видео OpenAI Sora

Агентство Creative Artist Agency присоединилось к тем, кто выступил с критикой в адрес OpenAI и её приложения для генерации видео Sora из-за нарушения авторских прав. В заявлении организации сказано, что упомянутый сервис представляет значительные риски для клиентов агентства и принадлежащей ему интеллектуальной собственности.

Creative Artist Agency, представляющее интересы большого количества звёздных актёров, таких как Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) и Том Хэнкс (Tom Hanks), поставило под сомнение, считает ли OpenAI, что «люди, писатели, художники, актёры, режиссёры, продюсеры, музыканты и спортсмены заслуживают вознаграждения и упоминания за работу, которую они делают».

«Или OpenAI считает, что может просто украсть контент, пренебрегая глобальными принципами авторского права и нагло игнорируя права создателей, а также многих людей и компаний, которые финансируют производство, создание и публикацию работы этих людей? На наш взгляд, ответ на этот вопрос очевиден», — говорится в заявлении агентства.

Вместе с этим в Creative Artist Agency заявили, что агентство открыто для предложений OpenAI, направленных на решение возникшей проблемы, продолжая взаимодействовать с лидерами в области интеллектуальной собственности, профсоюзами, законодателями и политиками. «Контроль, разрешение на использование и компенсация являются фундаментальными правами этих работников. Всё, что не подразумевает защиту создателей и их прав, неприемлемо», — сказано в заявлении агентства.

На прошлой неделе OpenAI выпустила приложение для генерации видео Sora, которое доступно для устройств на базе iOS с некоторыми ограничениями. Несмотря на это, всего за несколько дней ИИ-генератор скачали более 1 млн раз, благодаря чему он возглавил рейтинг App Store. Приложение позволяет генерировать на основе текстового описания короткие ролики, в том числе с участием персонажей, защищённых законодательством об авторском праве, что и стало причиной бурной реакции со стороны компаний, чья интеллектуальная собственность незаконно используется в Sora.

United Talent Agency также раскритиковало приложение OpenAI, заявив, что использование сервисом защищённого авторским правом контента является эксплуатацией, а не инновацией. «В нашем бизнесе нет замены человеческому таланту, и мы будем продолжать бороться за наших клиентов, чтобы обеспечить их защиту. Когда речь идёт о Sora от OpenAI или любой другой платформе, которая стремится извлечь выгоду из интеллектуальной собственности и имиджа наших клиентов, мы солидарны с авторами», — сказано в заявлении агентства.

Ранее OpenAI заявила, что ввела ряд защитных мер, которые должны предотвратить возможность генерации роликов с защищёнными авторским правом персонажами. В дополнение к этому компания проводит проверку уже созданных в Sora видео на предмет поиска материалов, которые не соответствует обновлённой политике OpenAI. «Мы удаляем сгенерированных персонажей из публичной ленты Sora и готовим обновления, которые предоставят правообладателям больше контроля над их персонажами и тем, как поклонники могут их использовать», — сообщил представитель OpenAI.

Другие представители киноиндустрии также выразили недовольство тем, что сервис Sora использует контент, защищённый авторским правом. В их число входят агентство по подбору персонала WME, Disney и др.