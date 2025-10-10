Моддер добавил в Cyberpunk 2077 аналог Wordle, но с поправкой на сленг Найт-Сити

Браузерная игра в слова Wordle покорила мир в 2022 году, а скоро грозит стать хитом в 2077-м. Моддер добавил аналог знаменитой головоломки в киберпанковый ролевой боевик Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt Red.

Как подметил портал Rock Paper Shotgun, на днях энтузиаст MisterChedda выпустил для Cyberpunk 2077 модификацию Gonkle, которая добавляет в ролевой боевик от CD Projekt Red одноимённую мини-игру.

Как и Wordle, Gonkle предлагает за шесть попыток угадать загаданное слово из пяти букв на английском языке — например, choom (чумба). Загадка обновляется в полночь (по UTC) и является одной и той же для всех пользователей.

Gonkle доступна на смартфоне главного героя, локально сохраняет прогресс между сессиями и документирует последовательные успехи. Список слов курируется вручную и опирается (в том числе) на книги во вселенной Cyberpunk.

Мод не собирает никакие данные, однако API в основе Gonkle требует подключения к сети (для синхронизации с другими игроками), поэтому офлайн играть нельзя. Истории пройденных головоломок тоже нет (по крайней мере, пока).

Скачать Gonkle можно с сайта Nexus Mods. Для работы утилите MisterChedda требуются другие моды (Codeware, RedData, RedFileSystem, RedHttpClient, redscript ), которые также доступны на площадке.

В комментариях хвалят мод, предлагают идеи для улучшения мини-игры и отчитываются о ёё эффективности. «Вчера мой Ви стоял на углу клиники Вика и играл в Gonkle, а не готовился к ограблению», — отчитался Ninphea.