Китайские власти захотели насолить не только Nvidia, но и Qualcomm — начато расследование против компании

Антимонопольные органы КНР и ранее пытались играть значимую роль в политике американских компаний, связанной со слияниями и поглощениями, а теперь активные и сложные переговоры во внешнеторговой сфере просто подталкивают их к очередному вмешательству. По информации Bloomberg, китайские регуляторы открыли антимонопольное расследование в отношении сделки Qualcomm по покупке Autotalks.

О самой сделке американский разработчик процессоров объявил во втором квартале этого года, намереваясь поглотить израильского разработчика специализированных чипов, используемых в составе электронных систем автоматического торможения. В условиях, когда в некоторых юрисдикциях наличие таких систем на новых транспортных средствах становится обязательным, рыночный потенциал Autotalks очевидным образом расширяется.

Сама Qualcomm давно движется к более серьёзному присутствию на рынке автомобильной электроники, поскольку современные транспортные средства становятся всё более технологичными. Одними только развлекательными функциями дело не ограничивается, поскольку бортовая электроника используется и в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Суть претензий китайских антимонопольных органов пока не сформулирована, но соответствующее ведомство уже начало расследование, целью которого считается потенциальное выявление нарушений в области антимонопольного законодательства КНР при подготовке и оформлении этой сделки. Новость вызвала снижение котировок акций Qualcomm на предварительной торговой сессии в Нью-Йорке на 4 %.

Согласие Китая на заключение подобных сделок требуется в силу наличия у властей страны интересов на соответствующем рынке. Поднебесная давно стала крупнейшим автомобильным рынком планеты, и игнорировать интересы местных властей в сфере автомобильной электроники его участникам будет сложно. По всей видимости, китайское правительство на это и делает расчёт, запуская такое расследование в отношении крупной американской компании в период, когда готовится очередная встреча национальных лидеров США и КНР.

Скоро истекает срок действия «перемирия» в области торговых тарифов между США и КНР, которое было заключено ранее, и теперь обе стороны пытаются давить друг на друга всеми доступными способами. Китайские антимонопольщики, напомним, также выдвинули претензии к сделке Nvidia по поглощению израильской компании Mellanox в 2020 году, хотя изначально они её согласовали после длительного ожидания и затяжных переговоров. Претензии к уже закрытой сделке китайская сторона выдвинула после очередного этапа внешнеторговых переговоров с США около месяца назад.

Qualcomm также намеревается приобрести компанию Alphawave, её акции на торгах в Лондоне после неприятных новостей из Китая опустились в цене на 6,5 %, поскольку инвесторы испугались повышенного внимания китайских регуляторов к первой из компаний.