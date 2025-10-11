Сегодня 11 октября 2025
Мета✴ начала изучать возможность запуска Instagram✴ для TV

Instagram рассматривает возможность создания отдельного ТВ-приложения в ответ на растущий спрос на просмотр контента на больших экранах. Об этом заявил глава сервиса Адам Моссери (Adam Mosseri), отметив, что платформа стремится расширить охват аудитории за пределами мобильных устройств для усиления своих позиций в формате телевизионного просмотра.

Источник изображения: Claudio Schwarz/Unsplash

Моссери сообщил об этой инициативе в четверг на конференции Bloomberg Screentime в США, отметив: «Если поведение пользователей и потребление контента на этих платформах перемещается на телевизоры, тогда и нам нужно двигаться туда же». Он подтвердил, что компания изучает возможность создания ТВ-приложения, но подчеркнул, что официального анонса пока не предвидится. Моссери добавил, что Instagram стремится обеспечить «убедительное присутствие на всех релевантных устройствах» и выразил сожаление, что платформа не занялась разработкой ТВ-приложения раньше.

При этом глава сервиса дал понять, что Instagram не заинтересован в лицензировании прямых трансляций спортивных мероприятий или эксклюзивного контента из Голливуда для своего нового приложения, так как акцент на таких популярных функциях, как приватные сообщения, Stories и короткие видеоролики Reels, стал ключевым элементом стратегии Instagram в условиях конкуренции с TikTok и видеосервисом YouTube.

Социальная сеть, которой владеет компания Meta, на сегодняшний день насчитывает 3 миллиарда ежемесячных пользователей. Платформа значительно эволюционировала с момента своего создания как сервиса для обмена фотографиями и теперь делает акцент на самых популярных функциях: приватных сообщениях, Stories и коротких видео Reels.

Источник:

me, социальные сети, ii
