Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая

Рынок криптовалют пережил массовые потери после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 100 % на товары из Китая и усилить экспортный контроль над программным обеспечением. По сообщению Bloomberg со ссылкой на данные аналитической платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры потеряли более $7 млрд в результате закрытия позиций.

Биткоин сразу после публикации заявления Трампа в социальной сети Truth Social обвалился более чем на 12 %. Крупнейший криптоактив, ранее в течение недели достигший исторического максимума выше $125 000, к вечеру пятницы по нью-йоркскому времени торговался около отметки в $113 000.

Ослабление крипторынка наблюдалось уже с пятницы. За последние 24 часа, согласно данным Coinglass, было ликвидировано около $10 млрд, что является крупнейшей волной ликвидаций с начала апреля. Наибольшие потери понесли менее ликвидные активы, такие как XRP (19 %), мемкоин DOGE (27 %) и токен Cardano (ADA) — 25 %.

«В пятницу вновь вспыхнула торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределённость на рынках и массовую распродажу рисковых активов», — отметил Рави Доши (Ravi Doshi), со-руководитель отдела рынков в FalconX. По его словам, отдел производных инструментов компании в течение дня зафиксировал аномально высокий спрос на защиту от падения цен.