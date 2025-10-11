Сегодня 11 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Цифровые финансы Крипторынок отреагировал паникой после з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая

Рынок криптовалют пережил массовые потери после того, как президент США Дональд Трамп (Donald Trump) объявил о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 100 % на товары из Китая и усилить экспортный контроль над программным обеспечением. По сообщению Bloomberg со ссылкой на данные аналитической платформы Coinglass, менее чем за час трейдеры потеряли более $7 млрд в результате закрытия позиций.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Биткоин сразу после публикации заявления Трампа в социальной сети Truth Social обвалился более чем на 12 %. Крупнейший криптоактив, ранее в течение недели достигший исторического максимума выше $125 000, к вечеру пятницы по нью-йоркскому времени торговался около отметки в $113 000.

Ослабление крипторынка наблюдалось уже с пятницы. За последние 24 часа, согласно данным Coinglass, было ликвидировано около $10 млрд, что является крупнейшей волной ликвидаций с начала апреля. Наибольшие потери понесли менее ликвидные активы, такие как XRP (19 %), мемкоин DOGE (27 %) и токен Cardano (ADA) — 25 %.

«В пятницу вновь вспыхнула торговая война между Китаем и США, что вызвало неопределённость на рынках и массовую распродажу рисковых активов», — отметил Рави Доши (Ravi Doshi), со-руководитель отдела рынков в FalconX. По его словам, отдел производных инструментов компании в течение дня зафиксировал аномально высокий спрос на защиту от падения цен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд
Криптовалюты против банков: Visa переведёт трансграничные платежи на стейблкоины
Число криптомиллионеров выросло на 40 % за год — теперь их 241 700
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне
Курс биткоина опустился до семинедельного минимума — инвесторы переключились на Ethereum
Биткоин приблизился к историческому максимуму, а Ethereum преодолел $4000
Теги: дональд трамп, криптовалюта, биткоин, bitcoin
дональд трамп, криптовалюта, биткоин, bitcoin
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай объявил «нежелательной организацией» лабораторию TechInsights, отслеживающую происхождение чипов Huawei
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути
Китайская Deep Robotics представила первого «непромокаемого» гуманоидного робота
Новая статья: Silent Hill f — может, хватит уже? Рецензия 6 ч.
Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ 7 ч.
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon 7 ч.
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс. 9 ч.
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6 10 ч.
Apple подняла максимальную награду за обнаружение уязвимостей до $2 млн, а в особых случаях — и до $5 млн 10 ч.
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном 11 ч.
Шпионское ПО ClayRat атаковало российских пользователей Android через поддельные приложения WhatsApp и TikTok 11 ч.
Intel XeSS 3 с мультикадровым генератором будет автоматически доступна в играх с поддержкой XeSS 2 11 ч.
Крошечная рекурсивная ИИ-модель Samsung превзошла в рассуждениях тяжеловесов от Google и OpenAI 12 ч.
Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая 2 мин.
Смартфон Honor X9d пережил падение с высоты 350 м 7 ч.
Российский радиотелескоп RadioAstron получил первое в истории изображение двойной системы сверхмассивных чёрных дыр 9 ч.
Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200 10 ч.
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации 10 ч.
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200 11 ч.
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели 11 ч.
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC 11 ч.
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц 11 ч.
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые 12 ч.