Из-за политики Трампа компьютеры и комплектующие продолжат дорожать

Импортные пошлины в США на компьютеры, компоненты и сырьё для их производства способны влиять на весь мировой рынок, поскольку они вызывают ответные действия заинтересованных стран, а платить за всё в итоге будут конечные потребители. Текущий сценарий развития событий на арене международной торговли подразумевает, что компьютерные комплектующие продолжат дорожать.

В частности, намерения Китая ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов могут привести к тому, что за пределами страны вырастут цены на жёсткие диски и ЖК-панели, а также микросхемы памяти. Непосредственно США могут обеспечить лишь 11,5 % добычи редкоземельных минералов в мировых масштабах, этого количества явно не хватит для удовлетворения потребностей внутреннего рынка страны в производных товарах. Даже локализация производства чипов на территории США не снизит зависимости участников рынка от импорта китайского сырья.

Аналитики Counterpoint Research в письме Gizmodo заявили, что инфраструктурные и сырьевые ограничения, с которыми сталкивается производство полупроводниковых компонентов и электронных устройств, неизбежно скажутся на уровне цен. Память пострадает первой и сильнее всего, вторыми под удар попадут накопители информации, если цены на редкоземельные минералы вырастут. Более скромными последствиями отделяются дисплеи, аудиокомпоненты, датчики и прочие комплектующие. Меньше всего пострадают те производители, у которых выстроены вертикальные каналы поставок и заключены долгосрочные контракты.

Вторым важным фактором, толкающим цены на комплектующие вверх, остаётся бум систем искусственного интеллекта. Он влияет даже на поставки компонентов для ПК, поскольку производители концентрируют свои усилия на более выгодном серверном направлении, а потребительское обслуживается по остаточному принципу. Тот же проект Stargate, например, способен поглощать до 40 % мирового объёма производства оперативной памяти, а он не является единственным в своём роде. Если учесть, что тенденция к росту объёма памяти у современных устройств сохраняется, при росте цен на соответствующие микросхемы бюджет на покупку ПК будет заметно увеличиваться в сложившихся условиях только по этой причине.

На пике майнингового бума видеокарты стали дефицитным товаром, но ажиотаж вокруг искусственного интеллекта влияет не только на этот сегмент рынка, поскольку растёт спрос на микросхемы памяти и накопители. К следующему году эти факторы приведут к заметному росту цен на ПК, которые формально для расширения инфраструктуры ИИ не используются.