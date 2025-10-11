Сегодня 11 октября 2025
Apple столкнулась с новым иском по поводу незаконного использования книг для обучения ИИ

Претензии правообладателей в области литературы к создателям больших языковых моделей возникают достаточно часто, и компания Apple в этом случае не является исключением, поскольку в прошлом месяце против неё уже был подан профильный иск. Им дело может не ограничиться, поскольку претензии к компании возникли у другой группы истцов.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как поясняет Reuters, дуэт учёных одного из университетов штата Нью-Йорк подал в Калифорнии иск к компании Apple, обвинив её в использовании «теневых библиотек», содержащих тексты нелегальным образом полученных книг, для обучения фирменного сервиса Apple Intelligence. Истцами выступают профессоры Сюзана Мартинес-Конде (Susana Martinez-Conde) и Стивен Макник (Stepehn Macknik). Они утверждают, что Apple для обучения своей системы ИИ применяла тысячи нелегально полученных из интернета текстов книг и прочих материалов, защищаемых авторским правом. В их число вошли и принадлежащие перу истцов научные труды.

Исковые требования к Apple по данному делу заключаются в выплате неопределённой суммы денежной компенсации и запрете на несанкционированное использование данных трудов этой компанией. В тексте иска упоминается, что на следующий день после анонса Apple Intelligence капитализация компании выросла более чем на $200 млрд, и подобная оценка вряд ли может считаться справедливой с учётом методов, использованных для обучения форменных языковых моделей.

Теги: ии, apple, apple intelligence, судебный иск
