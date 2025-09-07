Сегодня 07 сентября 2025
Apple ответит в суде за пиратство ради ИИ

Компании Apple предстоит судебное разбирательство в связи с тем, что на неё подали в суд авторы книг, обвинившие компанию в нарушении авторских прав. По их словам, Apple использовала их произведения для обучения ИИ-модели без согласия правообладателей.

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan/unsplash.com

Основными истцами по иску являются авторы Грейди Хендрикс (Grady Hendrix) и Дженнифер Роберсон (Jennifer Roberson), которые сейчас собирают заявления других пострадавших, чтобы придать делу статус коллективного иска. Они утверждают, что Applebot, скрапер компании, имел доступ к пиратским «теневым библиотекам», состоящим из книг, защищённых авторским правом, включая их произведения.

Как указано в иске, Apple «скопировала защищённые авторским правом работы» истцов «для обучения ИИ-моделей, чьи результаты конкурируют с этими самыми работами и размывают рынок для них — работами, без которых Apple Intelligence имела бы гораздо меньшую коммерческую ценность». «Такое поведение лишило истцов и группу контроля над своей работой, подорвало экономическую ценность их труда и позволило Apple добиться огромного коммерческого успеха незаконными способами», — говорится в документе.

Это далеко не первый случай, когда компанию, разрабатывающую технологии генеративного ИИ, обвиняют в незаконном использовании контента без согласия правообладателей для обучения моделей. На OpenAI подали уже несколько исков, включая иск газеты The New York Times. Anthropic, создавшая ИИ-чат-бот Claude, недавно согласилась выплатить $1,5 млрд для урегулирования коллективного иска о пиратстве, поданного авторами.

Источник:

Теги: apple, ии, иск, авторские права
