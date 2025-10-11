Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн

Американская компания Collision Communications ещё в 2023 году обвинила южнокорейскую Samsung Electronics в нарушении собственных патентов, связанных со стандартами связи 4G, 5G и Wi-Fi. Недавно суд присяжных в Техасе признал Samsung виновной в нарушении четырёх патентов истца и обязал её выплатить $445,5 млн материального ущерба в пользу Collision.

В прошлом месяце Samsung удалось достичь соглашения с компанией Headwater, которая ранее выдвигала претензии в нарушении корейским гигантом собственных патентов в сфере оптимизации методов передачи информации в беспроводных сетях. В результате досудебного взаимодействия сторонам удалось уладить этот конфликт, после чего истец отозвал свои претензии к Samsung.

В случае с иском Collision суд присяжных признал, что ноутбуки, смартфоны и другие устройства Samsung с поддержкой беспроводных сетей нарушают четыре патента истца. Samsung ранее отвергала подобные обвинения и утверждала, что патенты Collision не имеют силы. Истец в своём иске утверждал, что защищаемая интеллектуальная собственность была создана по итогам исследований оборонной корпорации BAE Systems, но последняя в судебное разбирательство вовлечена не была.