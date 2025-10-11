Сегодня 11 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Суд присяжных признал вину Samsung в нар...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн

Американская компания Collision Communications ещё в 2023 году обвинила южнокорейскую Samsung Electronics в нарушении собственных патентов, связанных со стандартами связи 4G, 5G и Wi-Fi. Недавно суд присяжных в Техасе признал Samsung виновной в нарушении четырёх патентов истца и обязал её выплатить $445,5 млн материального ущерба в пользу Collision.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

В прошлом месяце Samsung удалось достичь соглашения с компанией Headwater, которая ранее выдвигала претензии в нарушении корейским гигантом собственных патентов в сфере оптимизации методов передачи информации в беспроводных сетях. В результате досудебного взаимодействия сторонам удалось уладить этот конфликт, после чего истец отозвал свои претензии к Samsung.

В случае с иском Collision суд присяжных признал, что ноутбуки, смартфоны и другие устройства Samsung с поддержкой беспроводных сетей нарушают четыре патента истца. Samsung ранее отвергала подобные обвинения и утверждала, что патенты Collision не имеют силы. Истец в своём иске утверждал, что защищаемая интеллектуальная собственность была создана по итогам исследований оборонной корпорации BAE Systems, но последняя в судебное разбирательство вовлечена не была.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров
Qualcomm заявила о «полной победе» над Arm в лицензионном споре по делу Nuvia
«Непоправимый ущерб»: Nintendo отсудила $2 млн за продажу взломанных Switch
Президент США Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 100 % и запретом на экспорт ПО с 1 ноября
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые
Теги: samsung, samsung electronics, судебный иск, судебное разбирательство, патентный спор
samsung, samsung electronics, судебный иск, судебное разбирательство, патентный спор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай объявил «нежелательной организацией» лабораторию TechInsights, отслеживающую происхождение чипов Huawei
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon
Российский радиотелескоп RadioAstron получил первое в истории изображение двойной системы сверхмассивных чёрных дыр
Apple столкнулась с новым иском по поводу незаконного использования книг для обучения ИИ 55 мин.
Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus перейдёт под контроль американских инвесторов 2 ч.
Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11 2 ч.
Мета начала изучать возможность запуска Instagram для TV 3 ч.
Vivo представила OriginOS 6 с дизайном, сильно напоминающим iOS 26 3 ч.
Новая статья: Silent Hill f — может, хватит уже? Рецензия 9 ч.
Российские студенты стали активнее использовать ИИ для написания работ 10 ч.
Фейковые копии ИИ-генератора Sora наводнили App Store — мошенникам удалось заработать более $160 тыс. 12 ч.
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6 13 ч.
Apple подняла максимальную награду за обнаружение уязвимостей до $2 млн, а в особых случаях — и до $5 млн 14 ч.
Суд присяжных признал вину Samsung в нарушении патентов, обязав её выплатить $446 млн 27 мин.
«Роскосмос» испытал двигатель первой ступени перспективной ракеты «Союз-5» — первый пуск намечен на декабрь 53 мин.
Из-за политики Трампа компьютеры и комплектующие продолжат дорожать 2 ч.
Техногиганты потеряли $770 миллиардов из-за угроз Трампа о новых пошлинах для Китая 2 ч.
Президент США Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 100 % и запретом на экспорт ПО с 1 ноября 3 ч.
Крипторынок отреагировал паникой после заявления Трампа о новых пошлинах для Китая 4 ч.
Смартфон Honor X9d пережил падение с высоты 350 м 10 ч.
Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200 13 ч.
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации 13 ч.
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200 14 ч.