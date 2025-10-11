Сегодня 11 октября 2025
Китай второй раз запустил в космос самую необычную ракету-носитель современности

11 октября 2025 года в 05:20 по московскому времени с морской платформы в Жёлтом море во второй раз в своей истории стартовала ракета-носитель Gravity-1 китайского стартапа OrienSpace. Ракета вывела на полярные орбиты три спутника, один из которых уже передал снимки северных широт России. Gravity-1 имеет самый необычный вид среди современных ракет-носителей: она выделяется как гном среди эльфов, но поднимается в космос не хуже своих стройных коллег.

Источник изображений: OrienSpace

Источник изображений: OrienSpace

Способность к морскому старту расширяет возможности китайских спутников для вывода на различные орбиты. Во время этого запуска ракета Gravity-1 высотой 31 метр, с центральной частью, состоящей из трёх ступеней, и четырьмя мощными ускорителями, вывела на околополярные орбиты три спутника: широкополосный спутник дальнего зондирования Земли «Цзилинь-1» 02B07 компании Changguang Satellite Technology (CGST), а также спутники Shutian Yuxing-01 и Shutian Yuxing-02, разработанные космическим подразделением Geespace автопроизводителя Geely.

Рендер ракеты и пусковой платформы

Рендер ракеты и пусковой платформы

Спутники «Цзилинь-1» способны получать изображения с разрешением 0,5 метра и шириной полосы 150 км. Спутник уже предоставил изображения с высоким разрешением в высокоширотной области России. Два спутника Shutian Yuxing основаны на стандартной 50-кг платформе общего назначения Geespace GSP50. Они входят в спутниковую группировку интернета вещей компании Geely, которая уже насчитывает чуть меньше 70 аппаратов на орбите (по некоторым подсчётам — это 66 спутников, если считать два только что запущенных).

Текущий запуск ракеты Gravity-1 стал лишь вторым в истории этой ракеты. Дебютный запуск этой ракеты для молодой компании OrienSpace, основанной в 2020 году, состоялся в январе 2024 года. По словам компании, вторая ракета претерпела значительные конструктивные изменения, став более дешёвой в изготовлении и эксплуатации. Однако она всё ещё полностью твердотопливная. Жидкостные двигатели получит ракета Gravity-2, первый запуск которой планируется совершить до конца текущего года. В будущем Gravity-2 станет частично многоразовой и будет мало отличаться от своих собратьев по цеху, тогда как Gravity-1 продолжит оставаться такой, как есть — неказистой, но выносливой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: orienspace, запуск ракеты, китай
