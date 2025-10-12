Сегодня 12 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Арт-директор Halo покинул студию после 1...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков

Арт-директор серии Halo Гленн Израэль (Glen Israel), проработавший над ней 17 лет, покинул Halo Studios. Опытный член команды, приложивший руку к Halo 3: ODST и Halo Infinite, объявил о своём уходе на странице в LinkedIn, опубликовав послание коллегам с намёком на имеющиеся внутренние разногласия.

Источник изображения: Xbox Game Studios

Источник изображения: Xbox Game Studios

Гленн Израэль присоединился к Bungie в 2008 году, когда студия ещё занималась играми Halo, а спустя два года перешёл в 343 Industries. Он работал на должности концепт-художника, дебютировав в Halo 3: ODST, и старшего концепт-художника всей серии.

В своём заявлении по поводу увольнения опытный разработчик дал понять, что намерен «поделиться историей полностью, когда это будет абсолютно безопасно в следующем году». А пока Гленн Израэль оставил сообщение для «всех и каждого, кому нужно это услышать».

«Я знаю, что состояние нашей индустрии кажется плачевным, но никогда не забывайте, что вы свободны в своем выборе. Никакие иллюзии безопасности, обещания богатства, славы или власти не стоят того, чтобы жертвовать своим здоровьем, достоинством, моральными принципами или ценностями — и никто не может вас к этому принудить. Будьте сильными, собирайте доказательства, когда это необходимо, и найдите свое место», — написал бывший арт-директор Halo.

Увольнение Гленна Израэля и его заявление в LinkedIn случились незадолго до турнира Halo World Championship, который должен пройти 24 октября накануне 25-летия всего бренда. Именно на этом мероприятии разработчики пообещали рассказать о будущих проектах во вселенной Halo, которые создаются на движке Unreal Engine 5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Создатели Hyper Light Drifter и Solar Ash свернут разработку Hyper Light Breaker спустя девять месяцев в раннем доступе
Адский ритм-шутер Metal: Hellsinger останется последней игрой The Outsiders — Funcom закрывает студию, но разработчики не сдаются
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
«Настоящая игра престолов»: разработчики «Смуты» рассказали, чего ждать от сюжета «Земского собора»
Теги: halo infinite, halo 3: odst, шутер, halo studios, xbox game studios
halo infinite, halo 3: odst, шутер, halo studios, xbox game studios
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай второй раз запустил в космос самую необычную ракету-носитель современности
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив»
Спустя 11 лет разработки в ранний доступ Steam готова ворваться Tavern Keeper — ролевой симулятор фэнтезийного трактира от авторов Game Dev Tycoon
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips
Китай грозит отправить США в рецессию — новые санкции на редкоземельные металлы ударят по ИИ
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 28 мин.
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 3 ч.
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 11 ч.
Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует 21 ч.
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно 21 ч.
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения 24 ч.
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму» 24 ч.
На Apple подали в суд за обучение ИИ на пиратских копиях книг 11-10 08:06
Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus перейдёт под контроль американских инвесторов 11-10 07:41
Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11 11-10 07:09
В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су 4 ч.
Производство чипов в наши дни требует атомарной точности, как утверждает Applied Materials 4 ч.
Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь Wireless Mouse 3 с тихими клавишами за $15 5 ч.
Обострение между США и Китаем грозит серьёзным ударом по мировой индустрии чипов 5 ч.
Кембриджский университет запустил проект по спасению данных со старых дискет 11 ч.
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка 12 ч.
Представлен складной смартфон Samsung W26 — особенная версия Galaxy Z Fold7 для Китая за $2390–2670 15 ч.
MSI создала видеокарту GeForce RTX 5080 Gaming Trio в стиле Battlefield 6, и отдаст её кому-то бесплатно 20 ч.
Edifier представил беспроводную колонку, которая выглядит как геймерский ПК 20 ч.
Климатическая повестка утонула в клубах чёрного дыма от угольных электростанций на службе ИИ 20 ч.