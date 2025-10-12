Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков

Арт-директор серии Halo Гленн Израэль (Glen Israel), проработавший над ней 17 лет, покинул Halo Studios. Опытный член команды, приложивший руку к Halo 3: ODST и Halo Infinite, объявил о своём уходе на странице в LinkedIn, опубликовав послание коллегам с намёком на имеющиеся внутренние разногласия.

Гленн Израэль присоединился к Bungie в 2008 году, когда студия ещё занималась играми Halo, а спустя два года перешёл в 343 Industries. Он работал на должности концепт-художника, дебютировав в Halo 3: ODST, и старшего концепт-художника всей серии.

В своём заявлении по поводу увольнения опытный разработчик дал понять, что намерен «поделиться историей полностью, когда это будет абсолютно безопасно в следующем году». А пока Гленн Израэль оставил сообщение для «всех и каждого, кому нужно это услышать».

«Я знаю, что состояние нашей индустрии кажется плачевным, но никогда не забывайте, что вы свободны в своем выборе. Никакие иллюзии безопасности, обещания богатства, славы или власти не стоят того, чтобы жертвовать своим здоровьем, достоинством, моральными принципами или ценностями — и никто не может вас к этому принудить. Будьте сильными, собирайте доказательства, когда это необходимо, и найдите свое место», — написал бывший арт-директор Halo.

Увольнение Гленна Израэля и его заявление в LinkedIn случились незадолго до турнира Halo World Championship, который должен пройти 24 октября накануне 25-летия всего бренда. Именно на этом мероприятии разработчики пообещали рассказать о будущих проектах во вселенной Halo, которые создаются на движке Unreal Engine 5.