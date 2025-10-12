В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су

Эта неделя была ознаменована заключением сделки между OpenAI и AMD, которая косвенным образом признала заслуги последней в разработке ускорителей вычислений семейства Instinct. Генеральный директор компании Лиза Су (Lisa Su) недавно заявила, что все высокопроизводительные вычисления в наше время так или иначе относятся к сфере искусственного интеллекта.

Публикация на страницах The Wall Street Journal, изобилующая биографическими справками о действующей главе AMD, в целом призвана сформировать более чёткое представление о её личностных и деловых качествах. Приняв бразды правления компанией в 2014 году, Лиза Су не только вывела её из кризиса, но и позволила увеличить капитализацию менее с чем $3 млрд до $348 млрд. Только на этой неделе акции AMD выросли в цене более чем на треть.

В интервью венчурному капиталисту Риду Хоффману (Reid Hoffman) глава AMD недавно заявила: «Если вы спросите, что мы делаем, когда просыпаемся утром в той части, которая касается возможностей развития высокопроизводительных вычислений, то выяснится, что сегодня все высокопроизводительные вычисления имеют отношение к ИИ». Себя Лиза Су называет «инженером в инженере», намекая на свою заинтересованность в понимании глубинных физических процессов, происходящих в изготавливаемой компанией продукции. Она поясняет: «В конце концов, прелесть инженерного дела заключается в том, что действительное значение обретает то, что ты делаешь».

Штаб-квартира AMD расположена в Санта-Кларе, штат Калифорния, но сама Лиза Су с супругом продолжает жить в столице Техаса Остине, несколько раз в месяц посещая центральный офис компании. Её конструктивное отношение к критике действий AMD иллюстрируется примером реакции на публикацию материала SemiAnalysis в конце декабря прошлого года. Автор публикации, Дилан Патель (Dylan Patel) провёл сравнение новейших чипов AMD с конкурирующими решениями Nvidia не в пользу первых, но Лиза Су позвонила ему после выхода материала и потратила полтора часа на выслушивание аргументов критика и его рекомендаций. В социальных сетях она после этого разговора выразила признательность Пателю за обратную связь, поскольку считает её очень важной, даже если речь идёт о критике.

Руководитель серверного бизнеса AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) пояснил, что до Лизы Су компания пыталась добиться успеха с массовыми изделиями, а она сосредоточилась на высокопроизводительных продуктах, поняв, что в таком сегменте у небольшой компании больше шансов на успех. По крайней мере, в сегменте серверных процессоров такая стратегия сработала, ведь сейчас AMD контролирует 41 % рынка центральных процессоров серверного назначения.

Дженсен Хуанг (Jensen Huang), глава и основатель конкурирующей Nvidia, оценил условия сделки AMD и OpenAI весьма своеобразно. Он был удивлён, что столь уверенная в своих ускорителях следующего поколения AMD заранее согласилась продать OpenAI десять процентов своих акций ещё до того, как начался выпуск этих новых продуктов. Впрочем, Хуанг в целом признал структуру сделки достаточно продуманной. Сама Nvidia контролирует более 75 % рынка ускорителей для инфраструктуры ИИ.