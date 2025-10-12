Один из основателей ИИ-страртапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу

Самым сильным «кадровым пылесосом» современности в сфере искусственного интеллекта принято считать компанию Meta✴ Platforms Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), которая ценные кадры в этой области готова привлекать при помощи весьма щедрых компенсационных пакетов. Как сообщается, один из основателей стартапа Thinking Machines Lab недавно перешёл на работу в Meta✴.

Об этом в конце недели сообщило издание The Wall Street Journal, имея в виду математика австралийского происхождения Эндрю Таллоча (Andrew Tulloch), который стоял у истоков основанного бывшим техническим директором OpenAI Мирой Мурати (Mira Murati) стартапа Thinking Machines. Представители последнего подтвердили уход Таллоча из компании, обосновав его некими «личными мотивами». Источник утверждает, что на новом месте работы Таллочу обещано вознаграждение в размере до $1,5 млрд за ближайшие шесть лет работы.

Ранее Цукерберг пытался убедить Миру Мурати продать ему её стартап, но после получения отказа начал переманивать ценных сотрудников, поочерёдно обратившись к более чем десятку из них. По всей видимости, обещания Цукерберга повлияли на Таллоча нужным образом, после чего он решил перейти на работу в Meta✴. Компания OpenAI также является целью Цукерберга, когда речь идёт о переманивании сотрудников, хотя нельзя утверждать, что все «перебежчики» в итоге довольны принятым решением присоединиться к команде разработчиков Meta✴.