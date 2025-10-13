Сегодня 13 октября 2025
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов

Большие языковые модели традиционно обучались с использованием массивов текстовой информации, поскольку это было технически проще, но следующий этап их эволюции подразумевает создание виртуальных миров, в которых объекты взаимодействуют друг с другом, учитывая физические законы. Стартап xAI Илона Маска (Elon Musk) в этом направлении уже начал работать.

Источник изображения: Elijah Mears, Unsplash

Этим летом, как сообщает Financial Times, компания наняла двух выходцев из Nvidia, чтобы те помогли в создании виртуальных миров с использование видео и данных, получаемых от роботов. Начав с игр, стартап Илона Маска постепенно перенесёт соответствующие технологии в сферу создания обучающей среды для своих человекоподобных роботов, где они смогут быстрее совершенствоваться в виртуальной среде с цифровыми двойниками реальных объектов. Сама Nvidia уже давно использует подобные симуляции — в частности, для обучения систем автопилота на транспорте.

Если переходить к конкретным персоналиям, то xAI приняла на работу Зишана Пателя (Zeeshan Patel) и Этана Хэ (Ethan He), которые на прежнем месте в Nvidia специализировались на моделях мира. Руководство Nvidia считает, что подобные модели по своему обороту со временем поравняются со всей мировой экономикой в текущем её состоянии. Непосредственно Илон Маск заявил, что xAI намеревается выпустить созданную при помощи искусственного интеллекта игру до конца следующего года. В прошлый вторник стартап представил модель для генерации видео и изображений, которая бесплатна для использования. Маск старается не отставать от конкурирующей OpenAI, которая недавно выпустила очередную версию генератора видео Sora.

Модели мира имеют большое прикладное значение, поскольку они позволяют понять, как объекты взаимодействуют друг с другом, не проводя натурных экспериментов. xAI продолжает поиск специалистов с опытом работы в создании видео и изображений при помощи ИИ, соискателям предлагаются годовые зарплаты в диапазоне от $180 000 до $440 000 в год. Имеется у стартапа и вакансия «тренера по созданию видеоигр», который будет обучать чат-бот Grok профильной деятельности, а также помогать пользователям взаимодействовать с ним в таком ключе. Размер вознаграждения за такой труд колеблется от $45 до $100 в час.

Многие компании сейчас заинтересованы в создании моделей мира, но имеющие опыт в подобной сфере разработчики игр предупреждают, что искусственный интеллект не может решить всех проблем, стоящих перед отраслью. Например, представители создавшей Baldur’s Gate 3 компании Larian Studios отмечают, что проблема заключается не в воспроизведении механики, а в создании миров, напоминающих реальные и интересных для пользователей.

Источник:

xai, илон маск, ии, виртуальная реальность, роботы
