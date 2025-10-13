Сегодня 13 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Intel начала сворачивать поддержку ускор...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Intel начала сворачивать поддержку ускорителей Ponte Vecchio и Arctic Sound — они вышли всего два года назад

В своё время чип для ускорителей вычислений Ponte Vecchio стал для Intel важной вехой в развитии технологий упаковки и интеграции полупроводниковых кристаллов. Тем не менее, на нынешнем этапе компания вынуждена избавляться от продукции, которая не приносит достаточной прибыли, и поддержка решений Ponte Vecchio и Arctic Sound под Linux начала сворачиваться.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Как поясняет TechPowerUp со ссылкой на профильные ресурсы, на страницах GitHub владельцам ускорителей семейств Flex и Max рекомендовано остаться на версии 1.2.42 утилиты Intel XPU Manager для сохранения максимальной функциональности данных компонентов. Предполагается, что последующие версии ПО просто не будут поддерживать достаточно функциональных возможностей для серверных ускорителей этих двух семейств. Сейчас Intel сосредоточила свои усилия на экспансии ускорителей Jaguar Shores, и даже относительно молодые представленные два года назад решения далее будут пользоваться ограниченной поддержкой на уровне обновлений. По крайней мере, это характерно для программной среды с открытым исходным кодом.

Чип Ponte Vecchio на нескольких кристаллах объединял почти 100 млрд транзисторов и обладал совокупной площадью почти 1280 мм². Он имел 16 384 шейдерных блока и 1024 тензорных ядра, предлагая от 48 до 128 Гбайт памяти; максимальное значение TDP достигало 600 Вт. Чипы семейства Arctic Sound довольствовались площадью кристалла около 190 мм² и содержали 8 млрд транзисторов. Ускорители вычислений на их основе имели 8192 шейдерных блока и 128 блоков растеризации, а уровень TDP достигал 500 Вт.

Эти ускорители не смогли завоевать популярность, поскольку вышли на рынок слишком поздно, и разработчики не были готовы использовать специфическую программную среду в условиях, когда экосистема Nvidia имела куда большее распространение. Впрочем, Intel удалось добиться интеграции своих ускорителей в суперкомпьютерную систему Aurora. Более широкое применение данных ускорителей было затруднено ещё и частыми сменами стратегии компании в этой области, что отпугивало потенциальных клиентов. У грядущих ускорителей Jaguar Shores в этом отношении больше шансов на успех, поскольку они не только комплектуются передовой памятью типа HBM4, но и используют более зрелую программную инфраструктуру OneAPI.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel ставит крест на Xeon Phi — поддержка Knights Mill и Knights Landing удалена из LLVM
Intel прекращает выпуск флагманского чипа Ponte Vecchio и «уходит» в ИИ
Intel анонсировала ускорители Xe HPC Ponte Vecchio: 100+ млрд транзисторов, микс 5/7/10-нм техпроцессов Intel и TSMC и FP32-производительность 45+ Тфлопс
Нидерланды захватили контроль над китайским производителем чипов Nexperia — ради нацбезопасности
В TikTok завирусились розыгрыши с ИИ-фото бездомных — полиция призвала подростков остановиться
Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов
Теги: intel, ponte vecchio, arctic sound, ии, eol
intel, ponte vecchio, arctic sound, ии, eol
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Одноплатный компьютер Orange Pi 6 Plus получил 12-ядерный чип с NPU и 64 Гбайт ОЗУ
Нидерланды захватили контроль над китайским производителем чипов Nexperia — ради нацбезопасности
Китайские учёные создали память толщиной в атом, интегрируемую прямо на кристалл процессора
Пять причин выбрать неубиваемый смартфон HONOR X9d
В TikTok завирусились розыгрыши с ИИ-фото бездомных — полиция призвала подростков остановиться
OpenAI определила эпоху ИИ и стала уникальной компанией в истории Кремниевой долины 18 мин.
Steam установил новый рекорд пикового онлайна на фоне взрывного релиза Battlefield 6 2 ч.
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3» 4 ч.
xAI будет создавать виртуальные миры для игр и обучения роботов 7 ч.
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно 12-10 12:08
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 12-10 10:33
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 12-10 08:17
Google запустила Nano Banana в AI Mode и «Google Объектив» 12-10 06:30
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips 12-10 06:28
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 12-10 00:07
Apple уже работает над новыми AirPods Pro и AirPods 5 — они получат чип H3 13 мин.
IBM представила ускоритель Spyre Accelerator для ИИ-инференса 47 мин.
Intel начала сворачивать поддержку ускорителей Ponte Vecchio и Arctic Sound — они вышли всего два года назад 2 ч.
Умные очки Apple будут работать в разных режимах при подключении к Mac и iPhone 3 ч.
Анонсирован защищённый смартфон Oukitel WP58 Pro с батареей на 10 000 мА·ч и двумя кемпинговыми фонариками 4 ч.
«Зелёные» надежды стали пеплом: американские ЦОД активно переходят на питание от угольных электростанций из-за спроса на ИИ 4 ч.
Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов 9 ч.
Вложи $5 млн — получи $75 млн: NVIDIA похвасталась новыми рекордами в комплексном бенчмарке InferenceMAX v1 13 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi: не называй меня малышкой 13 ч.
Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание 22 ч.