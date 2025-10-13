В своё время чип для ускорителей вычислений Ponte Vecchio стал для Intel важной вехой в развитии технологий упаковки и интеграции полупроводниковых кристаллов. Тем не менее, на нынешнем этапе компания вынуждена избавляться от продукции, которая не приносит достаточной прибыли, и поддержка решений Ponte Vecchio и Arctic Sound под Linux начала сворачиваться.

Как поясняет TechPowerUp со ссылкой на профильные ресурсы, на страницах GitHub владельцам ускорителей семейств Flex и Max рекомендовано остаться на версии 1.2.42 утилиты Intel XPU Manager для сохранения максимальной функциональности данных компонентов. Предполагается, что последующие версии ПО просто не будут поддерживать достаточно функциональных возможностей для серверных ускорителей этих двух семейств. Сейчас Intel сосредоточила свои усилия на экспансии ускорителей Jaguar Shores, и даже относительно молодые представленные два года назад решения далее будут пользоваться ограниченной поддержкой на уровне обновлений. По крайней мере, это характерно для программной среды с открытым исходным кодом.

Чип Ponte Vecchio на нескольких кристаллах объединял почти 100 млрд транзисторов и обладал совокупной площадью почти 1280 мм². Он имел 16 384 шейдерных блока и 1024 тензорных ядра, предлагая от 48 до 128 Гбайт памяти; максимальное значение TDP достигало 600 Вт. Чипы семейства Arctic Sound довольствовались площадью кристалла около 190 мм² и содержали 8 млрд транзисторов. Ускорители вычислений на их основе имели 8192 шейдерных блока и 128 блоков растеризации, а уровень TDP достигал 500 Вт.

Эти ускорители не смогли завоевать популярность, поскольку вышли на рынок слишком поздно, и разработчики не были готовы использовать специфическую программную среду в условиях, когда экосистема Nvidia имела куда большее распространение. Впрочем, Intel удалось добиться интеграции своих ускорителей в суперкомпьютерную систему Aurora. Более широкое применение данных ускорителей было затруднено ещё и частыми сменами стратегии компании в этой области, что отпугивало потенциальных клиентов. У грядущих ускорителей Jaguar Shores в этом отношении больше шансов на успех, поскольку они не только комплектуются передовой памятью типа HBM4, но и используют более зрелую программную инфраструктуру OneAPI.