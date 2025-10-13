FSR 4 заработала на старых Radeon — но качество и производительность слегка пострадали

Портал ComputerBase провёл глубокий анализ INT8-реализации технологии масштабирования FSR 4, ранее случайно утекшей в Сеть из-за ошибки AMD. Данная версия FSR 4 теоретически не требует видеокарты на архитектуре RDNA 4 (Radeon RX 9000), а потому может работать и на более старших поколениях видеокарт Radeon.

В августе AMD по ошибке опубликовала исходный код технологии апскейлинга в играх FSR 4. Он был загружен в репозиторий на GitHub, но в последствии удалён. Несмотря на оперативное изъятие файлов, их копии уже распространились в открытом доступе. В опубликованных файлах были представлены веса моделей ИИ, которые сами по себе были малополезны для геймеров. Позже моддеры скомпилировали полноценные DLL-файлы, которые служили заменой оригинальным библиотекам и корректно работали с играми, поддерживающими предыдущие версии технологии масштабирования AMD.

INT8-реализация технологии масштабирования FSR 4 считается неофициально совместимой с RDNA 2 и RDNA 3, поскольку эти архитектуры не поддерживают аппаратное ускорение FP8 (Floating Point 8-bit), формата, используемого видеокартами серии Radeon RX 9000. В результате обе версии FSR 4 различаются по производительности и качеству изображения. Хотя анализ ComputerBase в основном сосредоточен на оценке влияния INT8-реализации FSR 4 на частоту кадров, портал также подробно исследовал качество изображения, которое она обеспечивает.

Журналисты установили, что утекшая в Сеть INT8-реализация FSR 4 обеспечивает немного менее стабильное изображение, чем официальная сборка FP8 для RDNA 4. Различия зависят от игры и сцены, но достаточно заметны в динамичных эпизодах. Мелкие детали, такие как заборы, крыши и растительность, как правило, мерцают сильнее на RDNA 2 и RDNA 3. В движении у таких персонажей, как Элой в Horizon Forbidden West, появляется больше артефактов, а листва выглядит менее чёткой.

«Мы провели анализ нескольких игр, и вывод очевиден: FSR 4 для RDNA 4 визуально не соответствует утекшей в Сеть FSR 4 для RDNA 3 и RDNA 2. У первой есть преимущество, которое заметно в некоторых играх, но едва заметно в других. Однако есть и хорошая новость: FSR 4 Light стабильно выглядит значительно лучше FSR 3.1, пусть это и не такое уж большое достижение. Однако по визуальным причинам её всё равно стоит использовать, несмотря на отставание от версии FP8», — сообщает ComputerBase.

В целом FSR 4 INT8 сохраняет многие преимущества алгоритма, но ей не хватает плавности и точности рендеринга версии FP8 для RDNA 4. Журналисты также опубликовали два видеосравнения, с которыми можно ознакомиться на их сайте.

Что касается производительности, то она зависит от видеокарты. В среднем FSR 4 INT8 снижает частоту кадров примерно на 9–13 % на видеокартах RDNA 3 (Radeon RX 7800 XT) и RDNA 2 (Radeon RX 6800 XT), тогда как официальная версия FP8 на RDNA 4 (Radeon RX 9060 XT) демонстрирует снижение всего на 3–5 %. Наиболее заметна разница на Radeon RX 9060 XT — по сравнению с FSR 3.1 она составляет до 17 %.

Производительность при использовании FSR 4 снижается при более низком исходном разрешении и агрессивных настройках — например, при выборе режима «Производительность» для масштабирования. В таких случаях в некоторых играх видеокарты на базе RDNA 2 даже превосходят модели RDNA 3, как, например, в Cronos. В других проектах, например в God of War Ragnarok, RDNA 3 имеют преимущество. Но в целом закономерность очевидна: архитектура RDNA 4 эффективно справляется с FSR 4, RDNA 3 демонстрирует умеренное снижение производительности с данной версией апскейлера, а RDNA 2 фактически работает на пределе своих возможностей.