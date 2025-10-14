SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно

13 октября 2025 года в 19:23 по местному времени (14 октября в 02:23 мск) ракета Starship компании SpaceX стартовала с космодрома Starbase в Южном Техасе. Это был одиннадцатый суборбитальный запуск корабля, ставший завершающим для второй версии ракеты. Все ключевые этапы миссии прошли без аномалий, что само по себе невероятный успех — каждый такой полёт приближает время, когда ракеты SpaceX начнут регулярно летать к Луне, а затем к Марсу.

Стартовавшая сегодня ракета относится ко второй версии проекта. Её общая высота с ускорителем Super Heavy составляет примерно 123 м. Уже в следующий тестовый полёт отправится ракета третьей версии высотой 124,4 м. В финальной четвёртой версии перед началом коммерческой эксплуатации Starship высота ракеты составит 142 м. Ожидается, что она начнёт летать в 2027 году.

Одиннадцатый испытательный полёт комплекса Starship длился около 66 мин и включал разделение ступеней, вывод полезной нагрузки и контролируемые приводнения. Этот успех повторил достижения 10-го испытательного полёта в августе 2025 года и стал важным шагом после серии неудач в трёх подряд предыдущих запусках.

Основные цели миссии были полностью выполнены. Через 2,5 мин после старта произошло успешное разделение первой ступени Super Heavy и верхней ступени Ship 38. Первая ступень использовалась повторно: ранее она летала во время 8-го испытательного полёта. Ускоритель не стали возвращать на стартовый стол и опустили его в воды Мексиканского залива примерно через 6,5 мин.

Корабль Starship и по совместительству вторая ступень комплекса на высоте 192 км вывел на суборбитальную траекторию восемь макетов спутников Starlink. Кроме того, через 38 мин полёта в космосе был протестирован перезапуск двигателя Raptor. При спуске недалеко от поверхности Индийского океана корабль выполнил серию манёвров на дозвуковой скорости, имитируя заход на посадку. Следует также учесть, что с корабля частично были удалены плитки теплового экрана, чтобы проверить воздействие тепла, возникающего при торможении, на ряд критически важных узлов корабля, и повышенная тепловая нагрузка не привела к его гибели.

Наконец, была испытана новая стратегия торможения ускорителя Super Heavy: сначала он зажёг 13 своих двигателей из 24, затем только 5. В третьей версии ракеты на завершающем этапе подлёта к посадочной ферме планировалось использовать только 3 двигателя. Переход на 5-двигательную схему коррекции подхода ускорителя к ферме обеспечит более надёжную схему приземления. Во время тестового 11-го полёта такая схема была успешно опробована.

Комплекс Starship разрабатывается для невероятно амбициозных задач, включая колонизацию Марса и участие в программе NASA Artemis для доставки на лунную орбиту посадочного модуля. Ракета способна выводить до 150 тонн груза на низкую околоземную орбиту и полностью многоразовая, что обещает в корне изменить космическую отрасль.

В ближайшие месяцы компания SpaceX проведёт модернизацию своей главной стартовой площадки в Техасе, чтобы начать испытательные полёты очередной — третьей версии ракеты Starship. За испытательным полётом Starship глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) наблюдал вне пункта управления полётом, объясняя это тем, что так всё выглядело эпично. В целом сотрудники компании не скрывали своего восторга от наблюдения за полётом, что выразилось во множестве лестных эпитетов в сторону ракеты и корабля. И они это заслужили.