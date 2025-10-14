Intel и AMD отметили год совместной работы  — AVX10 и новые технологии уже на подходе

Консультативная группа по экосистеме x86 (EAG), сформированная компаниями Intel и AMD, отметила свою первую годовщину. Два производителя будут использовать в своих продуктах разработанные совместными усилиями решения — такие, как инструкции AVX10 и ACE, механизм FRED и защиту памяти ChkTag.

Об инициативе было объявлено на мероприятии OCP Summits 2024. Регулярное сотрудничество инженеров двух компаний уже помогло выработать несколько совместных решений, рассказали в совместном заявлении корпоративный вице-президент и генеральный менеджер по пользовательским продуктам и экосистеме Intel Джефф Маквей (Jeff McVeigh), а также корпоративный вице-президент по архитектуре, стратегии и решениям для центров обработки данных в AMD Роберт Хормут (Robert Hormuth).

Компании стремятся выработать общую базу наборов инструкций для процессоров, что в перспективе облегчит разработку идентичного для всех платформ ПО. Здесь наиболее важными представляются наборы инструкций AVX10 и ACE для операций с матрицами. Компании также ведут разработку решения под названием FRED (Flexible Return and Event Delivery) — «модернизированную модель прерываний, разработанную для сокращения задержек и повышения надёжности системного ПО».

Первые плоды стандартизации наборов инструкций, возможно, появятся уже в процессорах Intel Nova Lake в 2026 году — их производительные (P) и эффективные (E) ядра получат поддержку единого «большого» набора инструкций AVX10.2. Ранее компании пришлось программными средствами блокировать набор инструкций AVX-512 на P-ядрах, потому что E-ядра поддерживают только AVX2.

Ещё одно совместное решение получило название ChkTag — это технология разметки памяти, которая помогает обнаруживать нарушения её безопасности и попытки нецелевого использования освобождённых сегментов. ChkTag поможет защитить ПО, ядра ОС, средства виртуализации у гипервизоров и прошивки UEFI.