CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос

Разработчики из польской студии CD Projekt Red рассказали об особом партнёрстве с Европейским космическим агентством (ESA), результатом которого стала отправка «Ведьмака» в космос.

Источник изображений: CD Projekt Red

Как стало известно, польский астронавт Славош Узнаньский-Вишневский (Sławosz Uznański-Wiśniewski) в рамках миссии Ignis (с 25 июня по 15 июля) свозил два ведьмачьих медальона на Международную космическую станцию (МКС).

Речь идёт о медальоне школы Волка главной звезды первых трёх The Witcher — Геральта из Ривии, — а также медальоне новой школы Рыси, который носит протагонистка The Witcher 4 Цири.

Медальон школы Рыси на тизере The Witcher 4

По словам соруководителя CD Projekt Михала Новаковского (Michał Nowakowski), студия прошла долгий путь, но «увидеть наши ведьмачьи медальоны в открытом космосе — это нечто особенное».

«В дрейфовавших по орбите медальонах Волка и Рыси я увидел больше, чем символы — я увидел фантазию, ставшую реальностью. "Ведьмак" напоминает, что всякий рубеж на Земле и за её пределами начинается со смелости мечтать о будущем», — подчеркнул Узнаньский-Вишневский.

Медальон школы Рыси был создан на 3D-принтере и вручную раскрашен арт-директором CDPR

В CD Projekt Red отметили, что отправка ведьмачьих медальонов в космос напомнила сотрудникам, насколько сильное влияние могут оказать их истории, и студия как никогда настроена подарить игрокам ещё больше подобных впечатлений.

«Удивительное фэнтезийное произведение польского автора Анджея Сапковского, преобразованное в серию видеоигр польским разработчиком и движимое креативностью и великолепием польского астронавта, превратилось в нечто буквально не от мира сего», — заключили в CDPR.

Теги: the witcher, the witcher 4, cd projekt red, ролевой экшен, esa
