Компания Oracle Cloud Infrastructure на этой неделе объявила о планах по развёртыванию 50 тыс. графических ускорителей AMD с целью повышения уровня вычислительных мощностей для обеспечения нужд искусственного интеллекта. Реализация этого плана начнётся во второй половине 2026 года. На этом фоне акции AMD выросли в цене примерно на 2 %, тогда как ценные бумаги Oracle и Nvidia подешевели на 4 % и 3 % соответственно.

Этот шаг стал очередным признаком того, что облачные провайдеры всё чаще обращаются к ИИ-ускорителям AMD, рассматривая их как альтернативу решениям Nvidia, которая занимает доминирующее положение в этом сегменте. Oracle задействует ускорители Instinct MI450, представленные AMD ранее в этом году. Это первые ИИ-ускорители компании, которые можно объединять в более крупные системы внутри одной стойки. Возможность задействовать до 72 ускорителей в стойке должна способствовать развёртыванию и обучению самых передовых нейросетей.

Ранее в этом месяце OpenAI объявила о заключении многолетнего соглашения о стратегическом партнёрстве с AMD. В рамках достигнутых договорённостей компании планируют построить инфраструктуру на базе сотен тысяч ИИ-ускорителей AMD разных поколений общей мощностью 6 ГВт. Первый кластер мощностью 1 ГВт должен быть развёрнут уже в следующем году. Сделка также предусматривает вариант, при котором OpenAI сможет приобрести до 160 млн обыкновенных акций AMD (около 10 % от общего количества) по мере достижения контрольных целей.

OpenAI исторически тесно связана с Nvidia, чьи ускорители использовались для создания ChatGPT. В настоящее время Nvidia доминирует в сегменте ускорителей для центров обработки данных, занимая более 90 % рынка, и продолжает инвестировать в OpenAI. На этом фоне руководство OpenAI заявило, что компании требуется как можно больше вычислительных мощностей, поэтому она готова использовать ускорители разных производителей. В дополнение к этому OpenAI совместно с Broadcom намерена разработать собственные ИИ-ускорители.