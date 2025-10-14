Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали

Компания 5CA, поставщик услуг поддержки клиентов для платформы Discord, заявила, что не была взломана, опровергая более раннее утверждение Discord о том, что утечка данных произошла по вине третьей стороны. Инцидент, в ходе которого могли быть скомпрометированы паспорта пользователей, сейчас расследуется. По предварительным данным 5CA, утечка произошла за пределами их защищённых систем.

Как сообщает The Verge со ссылкой на данные Discord, инцидент затронул ограниченное число пользователей, которые обращались в службу поддержки платформы. Компания уточнила, что примерно 70 000 пользователей по всему миру могли иметь скомпрометированные фотографии государственных удостоверений личности, которые поставщик использовал для рассмотрения апелляций, связанных с возрастом. При этом в Discord подчеркнули, что «это был не взлом самой платформы Discord, а инцидент, связанный со сторонним поставщиком услуг — 5CA, который использовался для поддержки клиентской службы».

В ответ на эти заявления компания 5CA опубликовала на своём сайте официальное сообщение, в котором заявила следующее: «Мы осведомлены о публикациях в СМИ, называющих 5CA причиной утечки данных одного из наших клиентов. В отличие от этих сообщений, мы можем подтвердить, что ни одна из систем 5CA не была задействована, и 5CA не обрабатывала никакие удостоверения личности, выданные государством, для этого клиента. Все наши платформы и системы остаются защищёнными, а данные клиентов продолжают охраняться в рамках строгих мер защиты и контроля безопасности». 5CA также сообщила, что проводит расследование совместно с Discord, внешними консультантами и экспертами по кибербезопасности, а в качестве меры предосторожности усилен контроль за системами доступа, шифрованием и мониторингом.

Предварительные результаты расследования указывают на то, что инцидент мог быть вызван человеческой ошибкой, масштаб которой пока уточняется. 5CA находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами и обещает опубликовать результаты после их подтверждения. Журналисты направили запросы как в 5CA — с просьбой подтвердить, обрабатывала ли компания фотографии государственных удостоверений и уточнить характер возможной ошибки, так и в Discord — с вопросом, какая организация действительно хранила скомпрометированные изображения документов.