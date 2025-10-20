Обзор Ryzen 5 9500F: самый дешёвый Zen 5

Платформу AM5 уже без всяких оговорок можно считать массовой. AMD сумела насытить рынок не только мощными решениями для энтузиастов, но и доступными материнскими платами и процессорами, официальные цены на которые начинаются примерно от $120. Однако тем, кто хотел бы собрать относительно недорогую систему на базе AM5, до последнего времени приходилось выбирать среди моделей прошлого поколения. Все три бюджетных шестиядерника, доступных для этой платформы, — Ryzen 5 7500F, 7400F и 8400F, — основаны на архитектуре Zen 4, представленной ещё в 2022 году, и уже не выглядят особенно актуальными.

Но теперь ситуация меняется. Спустя примерно год с момента появления на рынке процессоров Ryzen 9000 компания AMD решила всерьёз взяться за расширение этого семейства «вниз», в сторону более доступных решений. Именно на этой волне и появился Ryzen 5 9500F — идейный последователь Ryzen 5 7500F, который, согласно заявлениям самой компании, обеспечивает повышение частоты кадров в киберспортивных и процессорозависимых AAA-играх на 9-11 %. Обеспечивается это, очевидно, актуальной архитектурой Zen 5, которая в сравнении с Zen 4 обладает на 16 % лучшей удельной производительностью на такт (показателем IPC).

При этом новый Ryzen 5 9500F — не тот процессор, который сделает возможным построение ещё более дешёвых AM5-систем. В действительности его цена даже немного выше, чем у младших шестиядерников серии Ryzen 7000. Даже в китайской рознице, например, за него придётся выложить от 1300 юаней (14,5 тыс. руб.), в то время как Ryzen 5 7500F можно найти примерно за 1200 юаней (13,4 тыс. руб.). Дело в том, что выпуском Ryzen 5 9500F компания AMD решает несколько иную задачу. С помощью этой новинки она хочет подтянуть производительность недорогих AM5-систем, чтобы они увереннее смотрелись на фоне конкурирующих процессоров серии Core i5, которые остаются актуальными и востребованными даже после выхода семейства Arrow Lake.

В этом материале мы подробно изучим, получилось ли у AMD создать достойного соперника для Core i5-14400F и Core i5-14600KF и каковы шансы, что новый Ryzen 5 9500F станет столь же популярным продуктом, как Ryzen 5 7500F, который в России уверенно удерживает звание самого востребованного процессора для платформы Socket AM5.

⇡#Ryzen 5 9500F: ключевые особенности

Что представляет собой Ryzen 5 9500F, нетрудно понять из его названия. Как и другие Ryzen 5, это шестиядерный процессор с поддержкой технологии SMT, основанный на ядрах Zen 5 и обладающий L3-кешем объёмом 32 Мбайт. Его главное отличие от Ryzen 5 9600X и 9600 описывает литера F в модельном номере — она означает, что в Ryzen 5 9500F нет встроенного графического ядра. Что, впрочем, вряд ли стоит считать серьёзной потерей, поскольку графика в процессорах серии 9000 — чисто номинальная сущность.

Кроме этого, Ryzen 5 9500F несколько ограничен по частотам: его потолок — 5,0 ГГц, что на 400 МГц ниже максимальной частоты Ryzen 5 9600X. Это означает, что довести частотную формулу Ryzen 5 9500F до уровня старшего шестиядерника с помощью простой активации технологии Precision Boost Overdrive (PBO) не получится, поскольку она может прибавить к частоте не более 200 МГц. Но зато этого достаточно, чтобы заставить Ryzen 5 9500F работать с частотами, как у Ryzen 5 9600.

Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9600 Ryzen 5 9500F Ryzen 5 7500F Архитектура Zen 5 Zen 5 Zen 5 Zen 4 Техпроцесс, нм 4 + 6 4 + 6 4 + 6 5 + 6 Ядра/Потоки 6/12 6/12 6/12 6/12 Частота, ГГц 3,9-5,4 3,8-5,2 3,8-5,0 3,7-5,0 TDP, Вт 65 65 65 65 Макс. потребление, Вт 88 88 88 88 L3-кеш, Мбайт 32 32 32 32 Память DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5600 DDR5-5200 Встроенная графика RDNA 2 (2CU) RDNA 2 (2CU) Нет Нет PCIe 24 × PCIe 5.0 24 × PCIe 5.0 24 × PCIe 5.0 24 × PCIe 5.0 Сокет AM5 AM5 AM5 AM5 Официальная цена $279 н/д н/д $179 Дата выпуска Август, 2024 Февраль, 2025 Сентябрь, 2025 Июль, 2023

Как хорошо видно по таблице, по численным характеристикам Ryzen 5 9500F очень похож на Ryzen 5 7500F. Образно говоря, Ryzen 5 9500F представляет собой эдакий апгрейд Ryzen 5 7500F, выполненный путём смены ядер Zen 4 на Zen 5 «под капотом». Но эта замена влияет на производительность не только повышением показателя IPC у новой архитектуры. Ядра Zen 5, которые собраны в кристалле CCD, выполненном по 4-нм техпроцессу (TSMC N4X), имеют иной профиль энергопотребления в зависимости от частоты. Поэтому, будучи вписанным в тепловой пакет 65 Вт, при высоких нагрузках Ryzen 5 9500F немного отстаёт от Ryzen 5 7500F по реальной рабочей частоте, хотя формально обоим этим процессорам разрешается потреблять до 88 Вт.

В результате, несмотря на сходство в паспортных показателях, частотная формула Ryzen 5 9500F выглядит чуть менее агрессивно — это проявляется при нагрузке на шесть потоков и более. Подробности приведены на графике, где мы сопоставили реальные частоты Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F, измеренные при нагрузке различной интенсивности.

Если при однопоточной активности оба процессора работают на частоте 5,05 ГГц, то многопоточная нагрузка снижает частоту Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F по-разному. Первый из этих процессоров при многопоточной нагрузке способен работать на частоте 4,8 ГГц, в то время как его предшественник в тех же условиях удерживает частоту 4,9 ГГц. Такая разница в частоте вряд ли способна оказать существенное влияние на производительность, но она интересна сама по себе, поскольку показывает, что ядра Zen 5 нельзя считать более энергоэффективными в сравнении с Zen 4.

Чтобы лучше понять природу различий в частоте Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F, достаточно посмотреть на их практическое энергопотребление. Ryzen 5 7500F выходит на потребление максимально разрешённых 88 Вт лишь при восьмипоточной нагрузке, что с дальнейшим увеличением интенсивности вычислений как раз и заставляет его сбрасывать рабочую частоту. Но новый Ryzen 5 9500F упирается в тот же предел энергопотребления несколько раньше — при шести- и семипоточной работе, за счёт чего максимальная частота 5,05 ГГц доступна ему в более узком диапазоне нагрузок.

При этом ни для Ryzen 5 7500F, ни для Ryzen 5 9500F не стоит проблема высокого нагрева, и даже при нагрузках максимальной интенсивности оба процессора сохраняют вполне приемлемые температуры, что закономерно. Их энергопотребление ограничено довольно консервативным пределом, а в качестве внутреннего термоинтерфейса в обоих случаях используется эффективный бесфлюсовый припой (в отличие от Ryzen 5 7400F, в котором AMD применила термопасту с сомнительной теплопроводностью). Характерно, что при сильных нагрузках Ryzen 5 9500F греется чуть меньше своего предшественника — подобное мы наблюдали и в тестах других процессоров семейства Ryzen 9000. Сама AMD объясняет это улучшениями в термическом сопротивлении кристаллов Zen 5 CCD.

Максимальный нагрев Ryzen 5 9500F не превышает 67 градусов, Ryzen 5 7500F — 72 градусов. Замеры сделаны с жидкостной системой охлаждения, но тепловыделение этих шестиядерников таково, что и с воздушными кулерами результат будет отличаться не слишком сильно.

И кстати, AMD собирается поставлять в том числе и коробочные версии Ryzen 5 9500F. В этом случае в комплект к процессору будет прилагаться цельноалюминиевый кулер Wraith Stealth, которого, вне всяких сомнений, хватит для отвода тепла от процессора с подобным тепловыделением, по крайней мере, если использовать его в номинальном режиме.

Но если в ваши планы входит увеличение производительности Ryzen 5 9500F через функцию PBO, то кулер, конечно же, нужен помощнее. При отмене пределов потребления и повышении верхнего предела частоты на 200 МГц (это допустимый максимум), от Ryzen 5 9500F можно добиться работы на 5,25 ГГц с любой нагрузкой. Естественно, в этом случае дополнительно придётся воспользоваться функцией Curve Optimizer, чтобы по возможности снизить максимальное потребление и температуры. Но даже при установке корректирующего зависимость напряжения от частоты параметра Curve Optimizer Magnitude в значение -30, потребление и тепловыделение Ryzen 5 9500F доходит до 125 Вт, что требует применения гораздо более серьёзного, нежели Wraith Stealth, охлаждения.

В нашем случае процессор охлаждался жидкостной системой, но несмотря на это температура Ryzen 5 9500F в многопоточной нагрузке доходила до 85 градусов. Иными словами, со снятыми пределами потребления младший Zen 5 превращается в довольно горячий камень. Впрочем, новостью это не является — процессоры AMD последних поколений холодными не были никогда.

К сказанному остаётся лишь добавить, что никаких ограничений в числе линий PCIe 5.0, размере L3-кеша, режимах работы кеш-памяти и проч. в Ryzen 5 9500F нет. Это ровно такой же шестиядерник, как и Ryzen 5 9600X, просто с более низкими частотами и без графического ядра. Он даже обладает всеми теми же возможностями разгона, как более дорогие CPU. Иными словами, неприятных сюрпризов от самого дешёвого процессора в семействе Ryzen 9000 ждать не следует.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

AMD в своих маркетинговых материалах воздерживается от сравнения Ryzen 5 9500F с процессорами Intel, акцентируя внимание лишь на том, что младший Zen 5 на десяток процентов быстрее предшественника на архитектуре Zen 4. Поэтому более подробное сравнение новинки с полным набором конкурентов из той же ценовой категории нам придётся взять на себя. Список недорогих шестиядерных процессоров, которые можно приобрести за сумму менее $200, одними только Ryzen 5 9500F и Ryzen 5 7500F не ограничивается. Для получения полной картины сопоставить новинку необходимо и с процессорами из «синего» лагеря: Core i5-14400F, Core i5-14600KF и Core Ultra 5 225F. Кроме того, не намного дороже младших шестиядерников AMD и их старшие братья, Ryzen 5 9600X и Ryzen 5 7600X, без которых оценка перспектив Ryzen 5 9500F будет недостаточно аргументированной.

Это значит, что в конечном счёте в тестировании приняли участие семь процессоров, а полностью список комплектующих, задействованных в тестовых платформах, выглядит следующим образом:

Процессоры: AMD Ryzen 5 9600X (Granite Ridge, 6 ядер, 3,9-5,4 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 9500F (Granite Ridge, 6 ядер, 3,8-5,0 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 7600X (Raphael, 6 ядер, 4,7-5,3 ГГц, 32 Мбайт L3); AMD Ryzen 5 7500F (Raphael, 6 ядер, 3,7-5,0 ГГц, 32 Мбайт L3); Intel Core Ultra 5 225 (Arrow Lake, 6P+4E-ядер, 3,3-4,9/2,7-4,4 ГГц, 20 Мбайт L3); Intel Core i5-14600K (Raptor Lake Refresh, 6P+8E-ядер, 3,5-5,3/2,6-4,0 ГГц, 24 Мбайт L3); Intel Core i5-14400 (Alder Lake, 6P+4E-ядер, 2,5-4,7/1,8-3,5 ГГц, 20 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнские платы: MSI MEG Z890 Unity-X (LGA1851, Intel Z890); ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790); MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Настройка подсистем памяти в платформах Intel выполнялась по XMP-профилю выбранного комплекта модулей — DDR5-6400 с таймингами 32-39-39-102. В платформе Socket AM5 в силу неработоспособности процессоров Ryzen c DDR5-6400 в синхронном режиме для памяти выбирался альтернативный профиль DDR5-6000 с таймингами 30-38-38-96.

Тестирование происходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD и Intel. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 576.23 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

3DMark Professional Edition 2.29.8256 — тестирование в сценарии CPU Profile 1.1 в однопоточном и многопоточном режимах.

Cinebench 2024 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора при рендеринге в Cinema 4D движком Redshift.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Photoshop Lightroom Classic 13.4 — тестирование производительности при пакетной обработке серии изображений в RAW-формате. Используется тестовый скрипт PugetBench for Lightroom Classic V0.96, моделирующий базовую работу с библиотекой и редактирование, а также импорт/экспорт, Smart Preview, создание панорам и HDR-изображений.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Corona 10 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Corona Benchmark.

DaVinci Resolve Studio 19.0 — оценка производительности обработки видео при кодировании различными кодеками, обработке исходников и наложении эффектов. Используется тестовый скрипт PugetBench for DaVinci Resolve 1.0.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта — Blender версии 4.2.0.

Stockfish 17.0 — тестирование скорости работы популярного шахматного движка. Используется стандартный бенчмарк с глубиной анализа 28 полуходов.

SVT-AV1 2.1.0 — тестирование скорости перекодирования видео в формат AV1. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

Topaz Video AI v5.3.0 — тестирование производительности при улучшении качества видео с использованием ИИ-алгоритмов, исполняемых на CPU. Исходное видео 640×360@30FPS масштабируется с использованием модели Proteus до разрешения 1280×720, а FPS поднимается до 60 c использованием модели Chronos Fast.

X264 164 r3186 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.264/AVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

X265 3.6 — тестирование скорости перекодирования видео в формат H.265/HEVC. Используется исходное 4K@24FPS-видео с 10-бит цветностью и битрейтом 51 Мбит/с.

V-Ray 6.00.01 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный V-Ray 5 Benchmark.

Игры:

Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Cities: Skylines II. Настройки графики: Global Graphics Quality = High, Anti-aliasing Quality = Low SMAA, Volumetrics Quality Settings = Disabled, Depth of Field Quality = Disabled, Level of Detail = Low.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Hogwarts Legacy. Настройки графики: Global Quality Preset = Ultra, Ray Tracing Quality = Low, Anti-Aliasing Mode = TAA High.

Homeworld 3. Настройки графики: Overall Quality Level = Epic, Ray-traced shadows = On.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

The Witcher 3: Wild Hunt 4.04. Настройки графики: Graphics Preset = RT Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

Синтетические тесты из используемого нами набора (GeekBench 6, 3DMark CPU Profile и Cinebench 2024) в первую очередь интересны тем, что позволяют оценить изолированную однопоточную производительность сравниваемых процессоров. И они почти единогласно указывают на прогрессивность архитектуры Zen 5: Ryzen 5 9500F, как и Ryzen 5 9600X, оказывается в верхней части диаграмм, заметно превосходя и предшественников, и процессоры семейства Raptor Lake. Приближается к их показателям разве только Core Ultra 225 с P-ядрами Lion Cove, но это не отменяет того факта, что с точки зрения однопоточной производительности к Ryzen 5 9500F нет никаких вопросов, и он совсем не выглядит как удешевлённая версия «полноценного» шестиядерника.

Правда, если переключиться на измерение многопоточной производительности, ситуация заметно меняется. Да, Ryzen 5 9500F сохраняет заметное превосходство над Ryzen 5 7500F и даже над Ryzen 5 7600X, но конкурирующие процессоры Intel, которые помимо шести P-ядер имеют ещё и дополнительные E-ядра, выдают в синтетике более высокий результат. Фактически производительность Ryzen 5 9500F дотягивается лишь до показателей Core i5-14400, в котором использована архитектура Alder Lake родом из 2021 года, а технически более совершенные Core i5-14600K, как и Core Ultra 5 225, убедительно превосходят рассматриваемую новинку AMD.

Впрочем, все эти результаты мало что говорят о практической производительности Ryzen 5 9500F в реальных задачах. Ведь помимо чистой вычислительной мощности на неё влияет и масса других факторов: скорость работы процессора с памятью, размер и реализация системы кешей, алгоритмы управления тактовой частотой и распределением потоков по ядрам, эффективность внутренних интерфейсов, энергетические аппетиты и температурный режим, а также масса всего другого. У Ryzen 5 9500F в этом отношении немало козырей, ведь это простой однородный шестиядерник с довольно большим L3-кешем и контроллером памяти с низкой латентностью, тактовые частоты которого не выкручены до предела, но при этом и не слишком урезаны. Хватит ли всего этого для того, чтобы Ryzen 5 9500F повторил популярность Ryzen 5 7500F с поправкой на произошедшие изменения рыночной конъюнктуры? Давайте посмотрим на быстродействие в реальных задачах.

⇡#Производительность в ресурсоёмких приложениях

Ryzen 5 9500F вполне органично вписывается в линейку имеющихся у AMD процессоров для платформы Socket AM5. Его производительность в приложениях в среднем на 12 % выше, чем у предшественника в лице Ryzen 5 7500F. Этого вполне хватает, чтобы обходить по быстродействию старший шестиядерник прошлого поколения Ryzen 5 7600X, преимущество новинки перед которым составляет около 5-6 %.

При этом Ryzen 5 9500F вполне очевидно медленнее старшей модели в своём семействе, Ryzen 5 9600X. Впрочем, различия между этими процессорами в характеристиках не столь значительны и сводятся лишь к 400-МГц дельте в максимальной тактовой частоте. Поэтому старший шестиядерник быстрее младшего в ресурсоёмких задачах лишь на величину порядка 3 %.

Предшественник Ryzen 5 9500F из 7000-й серии, Ryzen 5 7500F, был выпущен AMD в качестве ответа на Core i5-14400, и он вполне успешно справлялся с этой задачей, обеспечивая схожий уровень производительности в рабочих приложениях. Новый Ryzen 5 9500F, очевидно, быстрее — его превосходство над Core i5-14400 можно оценить в довольно весомые 10 %. Однако теперь со стороны Intel конкурировать с Ryzen 5 9500F может и представитель более свежего семейства Arrow Lake, Core Ultra 5 225. Но и он серьёзной опасности для новинки не представляет. И хотя средняя величина преимущества Ryzen 5 9500F не столь велика и составляет единицы процентов, по сути Core Ultra 5 225 уступает ему в любых задачах, за исключением перекодирования видео, компиляции и обработки фото в Lightroom.

А вот Core i5-14600K на «настоящей» архитектуре Raptor Lake для Ryzen 5 9500F остаётся недосягаем. Ещё бы, у этого процессора Intel целых 14 ядер, и они обеспечивают его лидерство при почти любых вариантах нагрузки (кроме ИИ-обработки видео в Topaz Video AI, где используются инструкции AVX-512). При этом в среднем Core i5-14600K быстрее, чем Ryzen 5 9500F, на 20-25 %, что фактически ставит его на голову выше шестиядерной новинки AMD. Впрочем, Core i5-14600K и дороже.

Рендеринг:

Перекодирование видео:

Обработка фото:

Работа с видео:

Нейросети:

Компиляция:

Архивация:

Шахматы:

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 1080p

Тестирование Ryzen 5 9500F в игровых приложениях не принесло особых сюрпризов. По относительной производительности он оказался ровно на том месте, что и в других случаях. Ryzen 5 9500F быстрее шестиядерников предыдущего поколения, в основе которых лежит архитектура Zen 4, но очевидным образом уступает старшему собрату Ryzen 5 9600X.

При этом, в то время как Ryzen 5 7500F соперничал с Core i5-14400, Ryzen 5 9500F уверенно переламывает ситуацию в свою пользу, предлагая более высокую частоту кадров как в сравнении с ним, так и по сравнению с младшим представителем в семействе Intel Arrow Lake, Core Ultra 5 225. Но до уровня быстродействия Core i5-14600K новинке AMD всё ещё довольно далеко — на равных конкурировать с этим процессором Intel могут только восьмиядерные носители архитектуры Zen 5. Более подробно соотношение среднего FPS, посчитанного по измерениям в дюжине игр, приведено на следующей диаграмме.

Среднее превосходство Ryzen 5 9500F над Ryzen 5 7500F по уровню FPS составляет 9 %, и этот показатель полностью соответствует обещаниям AMD. Однако в отдельных играх отрыв может быть значительно выше: скажем, нам встречались примеры, где Ryzen 5 9500F быстрее предшественника на 15 % и более (Hogwarts Legacy, Homeworld 3). Явно выигрывает Ryzen 5 9500F и у Ryzen 5 7600X. Несмотря на то, что преимущество по среднему FPS кажется не столь большим, в действительности, нет ни одной игры, где бы старший шестиядерник на архитектуре Zen 4 был бы быстрее, что весьма показательно.

Также нельзя не отметить, что из 12 игр мы встретили лишь единственный пример, когда Ryzen 5 9500F проиграл Core i5-14400, — в The Last of Us Part II Remastered. Довольно убедительной выглядит и победа над Core Ultra 5 225 — в 9 играх из 12 больший FPS выдаёт именно Ryzen 5 9500F (в список исключений, помимо The Last of Us Part II Remastered, попадает Starfield и Marvel's Spider-Man 2).

В то же время в списке участников тестирования есть два процессора, которые превосходят Ryzen 5 9500F по частоте кадров вообще при любой игровой нагрузке. Первый — это, очевидно, Ryzen 5 9600X, который побеждает за счёт более высоких тактовых частот. Второй такой процессор — это Core i5-14600K. Он тоже предлагает бесспорно более высокую игровую производительность, однако, как и Ryzen 5 9600X, это тоже решение более высокого класса с более высокой ценой, которое напрямую с Ryzen 5 9500F не соперничает.

⇡#Производительность в играх. Тесты в разрешении 2160p

Повышение разрешения выравнивает усреднённые результаты, полученные в системах с разными CPU. Но превосходство Ryzen 5 9500F над шестиядерниками на архитектуре Zen 4 никуда не пропадает. Точно так же новый процессор AMD сохраняет в высоком разрешении и своё преимущество перед Core i5-14400 и Core Ultra 5 225. Иными словами, качественно результаты не меняются, но разрыв в абсолютных показателях становится примерно вдвое меньше.

⇡#Потребление и температуры

Как уже было сказано, энергетические аппетиты и нагрев проблемами Ryzen 5 9500F не являются. Сниженные частоты, ограничение потребления величиной 88 Вт и использование припоя в качестве внутреннего термоинтерфейса делают своё дело. Поэтому данный процессор можно отнести к числу экономичных и относительно холодных, по крайней мере, по меркам Ryzen.

Однако при сравнении температурного режима Ryzen 5 9500F и других процессоров (при одинаковом охлаждении) всплывают любопытные нюансы. Например, при однопоточной нагрузке средняя температура Ryzen 5 9500F оказывается на несколько градусов выше, чем у Ryzen 5 7500F, в результате чего новинка AMD демонстрирует более высокий нагрев по сравнению не только с Core i5-14400 и Core Ultra 5 225, но и с Core i5-14600K.

Впрочем, при полной нагрузке на все ядра Ryzen 5 9500F горячим норовом не отличается. В этом случае его температура ниже, чем у Ryzen 5 7500F, хотя и превышает температуру Core i5-14400 и Core Ultra 5 225.

Такая же картина наблюдается и в игровой нагрузке (на графике представлена усреднённая температура по нескольким играм). Хотя в тестировании мы пользовались жидкостным охлаждением, вполне понятно, что для Ryzen 5 9500F сгодятся и гораздо более простые воздушные системы охлаждения.

Дополнить обобщённые показатели на диаграмме может таблица со средними температурами в конкретных играх.

Средняя температура CPU, °C Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9500F Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7500F Core Ultra 5 225 Core i5-14600K Core i5-14400 Baldur's Gate 3 64,4 56,9 64 53,1 50,3 62,8 49,8 Hogwarts Legacy 63,2 55 60,3 51,5 48,3 58,1 47,5 Kingdom Come: Deliverance II 64,5 60,6 68,3 56,8 51,1 64,6 51,4 Marvel's Spider-Man 2 64,4 60 66,8 55,2 52,8 63,4 51,1 The Last of Us Part II Remastered 63,4 60,7 72,5 58,6 52,9 63,3 52,3

Кроме температур интерес представляет и реальное потребление — по этой характеристике можно оценить энергоэффективность архитектур и конкретных моделей CPU.

При однопоточном рендеринге потребление Ryzen 5 9500F почти доходит до уровня Ryzen 5 7600X и превышает потребление Core i5-14400 и Core Ultra 5 225.

В случае нагрузки на все ядра потребление Ryzen 5 9500F упирается в предельные 88 Вт. Любопытно, что это больше, чем требует для работы 10-ядерный Core Ultra 5 225. Впрочем, Ryzen 5 9500F всё равно можно назвать экономичным — благодаря установленному ограничению этот процессор ведёт себя весьма сдержанно и требует меньше электроэнергии, чем Ryzen 5 7600X, Core i5-14400K или Core i5-14600K.

Но в играх, где нагрузка очень разнородна, Ryzen 5 9500F потребляет на уровне 80 Вт, и это несколько больше аппетитов Ryzen 5 7500F, Core i5-14400 и Core Ultra 5 225.

Более подробные данные по отдельным играм можно посмотреть в таблице.

Среднее потребление CPU, Вт Ryzen 5 9600X Ryzen 5 9500F Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7500F Core Ultra 5 225 Core i5-14600K Core i5-14400 Baldur's Gate 3 87,5 76,4 77,5 67,7 51 127,6 68,1 Hogwarts Legacy 83 70,7 70,7 61 40,6 110,6 61,4 Kingdom Come: Deliverance II 87,9 84,8 85,6 73,6 55,2 140,1 75 Marvel's Spider-Man 2 87,9 83,6 84,7 72,7 62,3 126,5 73,4 The Last of Us Part II Remastered 88 87,9 95,8 80,9 64,4 137,8 81,6

В заключение нужно отметить, что в большинстве случаев выявленные различия не носят принципиального характера. Процессоры одного с Ryzen 5 9500F класса обладают примерно таким же потреблением, за двумя исключениями. Первое — Core i5-14600K. Этот процессор Intel нужно отнести к числу решений с существенно более высокими аппетитами: он нуждается в более серьёзных системах охлаждения, особенно при ресурсоёмких вычислительных нагрузках. Второе исключение — Core Ultra 5 225. Он, напротив, оказывается существенно экономичнее главного героя этого обзора. И особенно явно это проявляется в однопоточных задачах, а заодно и в играх.

⇡#Выводы

Ryzen 5 9500F – ещё один шаг AMD в сторону популяризации архитектуры Zen 5. Если до сих пор процессоры серии Ryzen 9000 оставались прерогативой сравнительно дорогих систем, то теперь они смогут проникнуть в более широкий набор конфигураций. И это значит, что AMD продолжает следить за тем, чтобы покупатели недорогих систем имели возможность выбрать решение на современной архитектуре. В этом смысле Ryzen 5 9500F продолжает традиции, заложенные младшими Ryzen 5 прошлых поколений, которые почти всегда становились «народными любимцами».

Безусловно, Ryzen 5 9500F — далеко не революционная новинка. Схема выпуска таких CPU хорошо обкатана AMD: это просто немного замедленная и упрощённая версия уже имеющихся на рынке решений более высокого класса, в данном случае Ryzen 5 9600X и 9600. Но никакого урезания функций тут не произошло, в Ryzen 5 9500F компания ограничилась простым снижением тактовой частоты. При этом процессор сохранил почти все ключевые возможности, включая SMT, свободные множители, 32-Мбайт L3-кеш, а также поддержку 24 линий PCIe 5.0 и DDR5-памяти. Единственная потеря — отключённая встроенная графика, о чём говорит индекс F в названии. Но это трудно назвать недостатком, поскольку в подавляющем большинстве случаев процессоры Ryzen 9000 эксплуатируются вместе с дискретной видеокартой.

В результате, несмотря на более низкую тактовую частоту, Ryzen 5 9500F лишь немного уступает в быстродействии Ryzen 5 9600X. Между ними около 3 % разницы, заметить которую в реальных задачах довольно непросто. Но при этом он энергоэффективнее и холоднее. Сравнение с Ryzen 5 7500F подсвечивает удачность новинки ещё сильнее: выигрыш в производительности, который даёт Ryzen 5 9500F, достигает 9–12 %, что для процессора того же класса довольно ощутимо. Более того, новинка опережает и Ryzen 5 7600X, не требуя при этом производительного охлаждения.

Получается, что Ryzen 5 9500F — это логичное и сбалансированное дополнение к имеющейся линейке Ryzen 9000, которое отлично закрывает низ среднего ценового сегмента, где AMD традиционно испытывает наиболее сильное давление со стороны продукции конкурента.

Вопрос остаётся лишь с ценой. AMD не объявила рекомендованную стоимость Ryzen 5 9500F для глобального рынка, и пока ориентироваться приходится на китайскую розницу, где новинка продаётся за суммы, эквивалентные $170–180. Это на $20–30 дороже, чем стоит Ryzen 5 7500F, но на $25–35 дешевле Ryzen 5 9600X. При таком раскладе покупка Ryzen 5 9500F действительно выглядит вполне разумным вариантом. Похожие по цене Core i5-14400 и Core Ultra 5 225 проигрывают ему по быстродействию, а более производительный Core i5-14600K стоит ощутимо дороже.

Кроме того, нельзя забывать и о перспективах экосистемы Socket AM5, которые тоже можно записать в числе плюсов Ryzen 5 9500F. Эта платформа только начинает набирать обороты, но даже сейчас набор совместимых с ней процессоров, например с 3D-кешем, выглядит очень перспективно. Поэтому выбор Ryzen 5 9500F может рассматриваться не только компромиссом ради экономии, но и хорошим первым шагом в многообещающей экосистеме.

Таким образом, если стоимость Ryzen 5 9500F действительно удержится в пределах $170–180 или окажется ниже, то у этого процессора есть шансы оказаться весьма востребованным. Правда, превзойти успех Ryzen 5 7500F, который, похоже, так и останется одним из самых доступных входных билетов в платформу Socket AM5, ему будет очень непросто.