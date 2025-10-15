США и Китай посылают общественности сигналы о готовности не допустить эскалации торгового конфликта

Прошлую неделю президент США Дональд Трамп (Donald Trump) завершил на высокой эмоциональной ноте, заявив о готовности не только ввести дополнительные 100-процентные таможенные тарифы на китайские товары, но и отменить встречу со своим китайским коллегой, намеченную на текущий месяц. При этом США и КНР стараются посылать общественности сигналы о возможности деэскалации торгового конфликта.

Уже после своих пятничных заявлений в отношении Китая Дональд Трамп, как отмечает The Wall Street Journal, провёл консультации с высокопоставленными американскими чиновниками, включая министра финансов США Скотта Бессента (Scott Bessent), после которых было принято решение сформировать более благоприятное представление о подготовке к переговорам лидеров двух стран. Во-первых, новости о вероятной эскалации торговых противоречий вредят фондовому рынку США. Во-вторых, они нежелательным для американской администрации образом уводят внимание общественности от политических достижений Трампа в сфере устранения причин палестино-израильского конфликта. Обе тенденции не нравятся окружению президента, а потому в ближайшие дни будут приниматься меры по смягчению риторики в отношении переговоров с Китаем.

В минувшие выходные Дональд Трамп проявил инициативу в этой сфере, опубликовав на страницах своей социальной сети Truth Social следующее заявление: «Не беспокойтесь по поводу Китая, с ним всё будет хорошо». Президент США также выразил готовность оказывать содействие китайским властям. Последние также не стали усугублять ситуацию, и угрозы Трампа о повышении таможенных тарифов внутри КНР ретранслировать не стали, а заодно сделали пояснение, согласно которому возможные новые правила контроля за экспортом редкоземельных минералов не следует воспринимать, как полный запрет поставок. Опасаться последствий должны только те компании, которые используют китайские редкоземельные минералы в военных целях, а гражданское применение этих природных ресурсов ограничиваться не должно. Новые правила экспортного контроля власти КНР обещают применять «благоразумно и сдержанно».

При этом власти КНР не готовы отказываться от усиления контроля в этой сфере полностью, хотя американская сторона, как считается, хотела бы на этом настоять в ходе предстоящих переговоров. Министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что намерен встретиться со своим китайским коллегой до того, как Трамп и Си Цзиньпин (Xi Jinping) встретятся до конца месяца для переговоров на высшем уровне. Китайская сторона также заинтересована в том, чтобы встреча лидеров состоялась.

При этом американцы продолжают рассматривать возможные дополнительные ограничения в адрес Китая, которые можно будет использовать в качестве рычагов давления на власти Поднебесной. Китайским компаниям, например, может быть ограничен доступ к участию в инфраструктурных проектах на территории США, а также перекрыт доступ к американским фондовым рынкам, на которых они могут привлекать капитал на своё развитие. США также могут активнее наказывать китайских покупателей российской нефти. Так или иначе, советники американского президента к концу прошлой недели решили не педалировать ситуацию и достичь некоторой стабилизации мировых рынков. Китай в то же время дал понять, что готов отстаивать свои законные права и интересы, если давление с американской стороны продолжится.