«Пьяные матросы с долговыми расписками»:...
«Пьяные матросы с долговыми расписками»: как OpenAI ищет $1 трлн, не предлагая ничего взамен

Феномен стартапа OpenAI, который уже составил план по привлечению более чем $1 трлн на развитие вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, с точки зрения инвесторов заключается в практически полном отсутствии обеспечения привлекаемых средств. Компания, однако, старается сформировать пятилетний бизнес-план, который будет описывать не только новые внешние источники получения финансов, но и способы получения выручки.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Как отмечает знакомое с процессом подготовки бизнес-плана издание Financial Times, в ближайшие годы OpenAI рассчитывает на получение выручки с клиентов Sora и разного рода ИИ-агентов, а также создание новых персонально адаптированных сервисов как для компаний, так и для целых государств. Не оставляет OpenAI надежды и привлечь дополнительные кредиты с использованием инновационных методов. Проект Stargate, который предусматривает создание вычислительной инфраструктуры в США на сумму $500 млрд, OpenAI намеревается использовать для своего превращения в провайдера профильных ресурсов.

Помимо развития инфраструктуры ИИ, стартап намерен попробовать себя на рынке онлайн-рекламы, а также представить потребительские аппаратные изделия, включая персональное устройство для работы с ИИ, создаваемое при участии бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive). Компании придётся показывать инвесторам какие-то привязанные к определённым датам планы, поскольку масштаб привлекаемых под неопределённые нужды инвестиций уже давно перевалил за $1 трлн. Только в прошлом месяце OpenAI договорилась с партнёрами о строительстве вычислительных мощностей на 26 ГВт.

В инвестиционном сообществе всё чаще звучат опасения по поводу создаваемого OpenAI и её партнёрами финансового «пузыря» на рынке ИИ. Для самой компании задача формирования пятилетнего плана является не самой простой, поскольку в отрасли всё очень быстро меняется, и делать прогнозы на таком горизонте крайне сложно.

На нынешнем этапе развития OpenAI пока может претендовать на годовую выручку в размере $13 млрд, которая на 70 % формируется абонентской платой, взимаемой с пользователей ChatGPT. При этом данным чат-ботом регулярно пользуются более 800 млн человек, но не более 5 % из них используют платные подписки. OpenAI намерена увеличить эту долю как минимум вдвое. Если в США стандартная подписка на ChatGPT стоит $20 в месяц, то в прочих странах компания хочет сделать её более доступной. Например, цена будет снижена для Индии, Филиппин, Бразилии и прочих густонаселённых регионов с более низким уровнем жизни.

Источник изображения: Financial Times

Источник изображения: Financial Times

OpenAI также получает процент платежей за покупки, совершённые через интерфейс ChatGPT, а ещё она намерена заняться монетизацией своих сервисов через внедрение в них рекламы. На прошлой неделе глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) признался, что ему нравится подход Instagram к персонализации рекламы, и он мог бы что-то предпринять в этой сфере, но в целом в OpenAI к рекламе относятся с большой осторожностью.

Операционные убытки OpenAI за первое полугодие превысили $8 млрд, поэтому о достижении прибыльности ещё долго нельзя будет говорить. Пока эта проблема не очень беспокоит руководство компании, которое убеждено, что года через четыре инвестиции в ИИ начнут приносить отдачу. Даже удвоившаяся за год выручка не лишает OpenAI убытков.

Для возглавляющего OpenAI Сэма Альтмана переход компании к безубыточности, по его собственным словам, не является одним из десяти основных приоритетов. Президент OpenAI Грег Брокман (Greg Brockman) на прошлой неделе сказал: «Если бы у нас было в десять раз больше вычислительных мощностей, я не уверен, что при этом наша выручка выросла бы в десять раз, но я не думаю, что мы окажемся столь далеко». Руководство OpenAI также считает, что затраты на вычисления в сфере ИИ резко упадут благодаря техническому прогрессу и росту конкуренции.

До двух третей затрат на строительство вычислительных мощностей приходятся на закупку полупроводниковых компонентов. Сделки OpenAI и Nvidia и AMD так распределены по этапам, что первая будет платить им по мере того, как будут вводиться в строй очередные мощности. Но на каждый гигаватт вычислительной мощности потребуется отдельный ядерный реактор, и с энергообеспечением потребностей у OpenAI и её партнёров могут возникнуть проблемы.

Исходя из классических критериев платёжеспособности, OpenAI не так уж привлекательна для инвестиций, но компания пытается придумать новые способы привлечения финансов и не стесняется «круговой поруки» с ротацией одних и тех же средств в сделках со своими партнёрами.

Как пояснил один из финансовых консультантов, помогавших OpenAI готовить сделки с партнёрами, со стороны представители этой компании «могут напоминать пьяных матросов, которые ходят по барам и везде оставляют долговые расписки», но у них всё же есть стратегия, основанная на технологии, продуктах, бизнес-планах и чёткому представлению о том, что происходит.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
openai, ии, инвестиции, финансы
Soft
Hard
