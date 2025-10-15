Сегодня 15 октября 2025
МВФ: мир уже прошёл половину пути до лопнувшего ИИ-пузыря и нового финансового кризиса

Резкого замедления темпов роста экономики США на фоне объявленных многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру ИИ не произойдёт, как считает главный экономист МВФ, но поток этих денег способствует росту инфляции. При этом в МВФ не исключают, что образовавшийся на рынке из-за бума ИИ пузырь может лопнуть и спровоцировать мировой финансовый кризис.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

Соответствующие комментарии главного экономиста Международного валютного фонда (МВФ) Пьера-Оливье Гуринша (Pierre-Olivier Gourinchas) прозвучали на этой неделе на очередном заседании организации в Вашингтоне, отмечает Financial Times. Ещё в начале года представители фонда выражали опасения, что политика президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в области таможенного регулирования приведёт мировую экономику к серьёзному замедлению.

Теперь же представители фонда повысили прогноз по величине прироста мирового ВВП в текущем году с 3 до 3,2 %. Это лишь немногим меньше прошлогодних 3,3 % и на ту же величину больше прогнозируемых на следующий год 3,1 %. По итогам первого полугодия приведённый к годовому прирост мирового ВВП составил 3,5 %, что в значительной мере сняло опасения по поводу сильного влияния таможенных тарифов Трампа на мировую экономику. Многие представители бизнеса и рядовые потребители даже увеличили объёмы закупок товаров длительного пользования, опасаясь дальнейшего введения тарифов. Ослабление курса доллара США также способствовало улучшению торговых условий для многих стран мира.

В апреле МВФ прогнозировал, что ВВП США по итогам текущего года вырастет лишь на 1,8 %, однако теперь прогноз повышен до 2 % в этом году и 2,1 % — в следующем. Хотя это и ниже показателя 2024 года (2,8 %), подобные темпы роста являются самыми высокими среди стран так называемой «большой семёрки». Впрочем, китайский ВВП в текущем году, по прогнозам МВФ, увеличится на 4,8 %, а в следующем рост замедлится до вполне приличных 4,2 %.

В случае с США приток инвестиций в инфраструктуру ИИ окажет благоприятное влияние на экономику, если не считать риска ускорения инфляции. По крайней мере, власти США вряд ли достигнут поставленной ранее цели по снижению инфляции до 2 % в год, а заёмные средства будут становиться дороже. Прояснение ситуации в сфере таможенных тарифов со временем приведёт к переносу части возросших издержек импортёров на конечных покупателей, поскольку покрывать их за свой счёт поставщики больше не намерены.

Акции технологических компаний, в том числе Nvidia, Broadcom и Oracle, в этом году резко выросли, обеспечив американским фондовым рынкам обновления ряда максимумов. При этом инвесторы опасаются, что некоторые компании получат отдачу от своих огромных вложений в ИИ совсем не скоро, если вообще получат. Стремительный рост также усилил опасения касательно того, что мировые фондовые рынки рискуют резко обвалиться, если настроения рынка в отношении потенциального роста производительности за счет ИИ изменятся.

«Мы еще не достигли уровня инвестиционного всплеска, который мы наблюдали во время бума доткомов, мы еще не достигли уровня завышенных оценок на фондовых рынках, — сказал Гуринчас. — Но мы, возможно, прошли половину или две трети пути».

Сравнивая ИИ-бум с пузырем доткомов, эксперт МВФ отметил, что инвесторы сейчас «чувствуют себя богаче, потому что акции стоят дорого». «Они получают прибыль от роста стоимости, поэтому потребление высокое, инвестиции высокие. Но экономика еще не производит больше; это обещания на будущее. Это создает давление на спрос», — подытожил Гуринчас. То есть дальнейшее накачивание рынка ИИ деньгами может быть чревато новым мировым кризисом. Проблема заключается в том, что инвесторы сейчас воодушевлены обещаниями будущих прибылей, но насколько хватит их терпения и оптимизма — большой вопрос.

Теги: ии, финансы, аналитика, сша, мвф
