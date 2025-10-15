Сегодня 15 октября 2025
Warface вернулась в российский Steam спустя два года, но есть нюанс

Издатель и разработчик Astrum Entertainment объявил о возвращении в российский сегмент Steam после двухлетнего отсутствия условно-бесплатного многопользовательского шутера Warface.

Источник изображений: Astrum Entertainment

Источник изображений: Astrum Entertainment

Напомним, из-за ухода издателя My.Games с отечественного рынка Warface разделили на международную (Warface: Clutch) и российскую версии. Последняя в сентябре 2023 года перебралась из Steam и Epic Games Store в VK Play.

Спустя два года, 15 октября 2025-го, Warface стала снова доступна в российском Steam наряду с армянским, азербайджанским, белорусским, казахстанским, киргизским, молдавским, таджикистанским, туркменистанским и узбекистанским.

Для тех, кто в 2023 году переносил свои данные из Steam на учётную запись в VK Play, есть плохие новости: обратно прогресс перенести нельзя. Для игры в сервисе Valve необходимо создать новый аккаунт.

В то же время пользователи Steam, кто два года назад не мигрировал в VK Play, смогут продолжить играть в Warface со старым аккаунтом. Инструкцию для новых игроков опубликовали отдельно.

Скриншоты со страницы в Steam
Смотреть все изображения (9)
Смотреть все
изображения (9)

За два года модель распространения Warface в Steam не изменилась — игра доступна бесплатно с опциональными микротранзакциями, однако из-за требований платформы покупка посредством российских карт и платёжных систем ограничена.

Warface предлагает многопользовательские сражения в разных режимах, PvE-миссии, пять уникальных классов со своими особенностями, сотни моделей настраиваемого оружия и полный кроссплей между Steam, VK Play и Astrum Play.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
warface, astrum entertainment, шутер, steam
