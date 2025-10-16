Сегодня 16 октября 2025
Meta✴ перенесла алгоритмы рейтинга и рекомендаций на платформу Arm Neoverse

Компания Meta перенесла свои системы рейтинга и рекомендаций на аппаратную платформу Arm Neoverse в рамках многолетнего партнёрства, направленного на масштабирование ИИ-инфраструктуры. На решение повлияло и то, что недавно платформа Neoverse была оптимизирована для облачных ИИ-систем, позволив Meta повысить эффективность обработки данных для более чем 3 миллиардов пользователей.

Источник изображения: Dima Solomin/Unsplash

Источник изображения: Dima Solomin/Unsplash

Компания Arm, наиболее известная своей архитектурой для мобильных процессоров, часто оказывалась в тени таких конкурентов в сегменте графических процессоров, как Nvidia, пишет TechCrunch. Однако теперь Arm делает акцент на своих преимуществах в области решений с низким энергопотреблением. Глава инфраструктурного подразделения Meta Сантош Джанардхан (Santosh Janardhan) в своём заявлении отметил, что «искусственный интеллект трансформирует то, как люди общаются и творят, и партнёрство с Arm позволит компании эффективно масштабировать эти инновации для миллиардов людей, использующих приложения и технологии Meta».

Партнёрство сопровождается масштабным расширением ИИ-инфраструктуры Meta. В частности, проект Prometheus в Нью-Олбани (США), должен начать работу в 2027 году с мощностью в несколько гигаватт. Для его энергоснабжения строится газовая электростанция мощностью 200 мегаватт. Отдельно Meta возводит кампус Hyperion в Луизиане на площади 2250 акров, рассчитанный на 5 гигаватт вычислительной мощности к 2030 году.

Отмечается, что Arm и Meta не обмениваются акциями или физической инфраструктурой, в отличие от недавних сделок Nvidia и AMD с OpenAI и другими ИИ-лабораториями. Например, AMD недавно обязалась предоставить OpenAI вычислительные мощности общей мощностью 6 гигаватт, а в рамках сделки OpenAI получит варрант на акции AMD, дающий право приобрести до 10 % акционерного капитала компании.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: me, марк цукерберг, arm, ии
