В следующем году Anthropic намерен утроить выручку

Приток денег в сферу ИИ должен направляться не только на развитие инфраструктуры и обучение новых языковых моделей. Профильные стартапы не отказываются от намерений увеличить собственную выручку, даже если речь не идёт о скором выходе на безубыточность. Anthropic, например, собирается утроить выручку по итогам следующего года.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Задача-минимум на следующий год для Anthropic заключается в удвоении выручки в годовом выражении, в идеале её планируется почти утроить — во многом благодаря быстрому распространению ИИ-инструментов в корпоративном сегменте. Исходя из текущих значений ежемесячной выручки, Anthropic в текущем году планирует выйти на приведённое значение годовой выручки в $9 млрд. Для сравнения, конкурирующая OpenAI уже перевалила за рубеж в $13 млрд годовой выручки в приведённом измерении, а по итогам текущего года готовится выйти на $20 млрд. Услугами OpenAI еженедельно пользуются более 800 млн человек.

На следующий год в прогноз заложен диапазон приведённой годовой выручки от $20 до $26 млрд. В текущем месяце, как пояснили Reuters представители компании, она вышла на приведённый годовой объём выручки в $7 млрд. В августе этот показатель превысил $5 млрд, так что можно говорить об уверенном прогрессе, хотя официально Anthropic не делится своими целями по выручке по состоянию на конец этого года или следующий.

Вчера Anthropic выпустила новую версию языковой модели Haiku, которая считается самой доступной для клиентов компании. Версия 4.5 данной модели оказалась почти в три раза дешевле Sonnet 4, которая считается моделью среднего уровня. Специфика бизнеса Anthropic заключается в том, что около 80 % её выручки генерируется корпоративными клиентами, коих сейчас насчитывается более 300 000. Инструмент для генерации программного кода Claude Tool, по неофициальным данным, в приведённой к году величине уже обеспечивает $1 млрд выручки. Текущая капитализация Anthropic оценивается в $183 млрд, хотя в марте едва превышала $61 млрд.

Anthropic заключает правительственные контракты и не боится выходить на международный рынок. Вторым по величине после США рынком для неё является Индия, где она в следующем году собирается открыть своё представительство. Одновременно стартап намерен в следующем году утроить штат сотрудников за пределами США и увеличить количество занимающихся ИИ специалистов в пять раз.