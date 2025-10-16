id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно»

На релизе шутер Doom: The Dark Ages от id Software не отличался достойной оптимизацией для Steam Deck (обозреватели называли её «кошмарной»), но вышедший в ночь на 16 октября патч 2.2 призван это исправить.

Разработчики оптимизировали производительность в целом, визуальные и звуковые эффекты, внедрили улучшения ввода при подключении портативного ПК к док-станции и автоматическое определение оптимальных настроек при первом запуске.

Кроме того, в 2.2 добавили расширенные настройки быстродействия, бенчмарк и определение внешних контроллеров. Благодаря улучшениям Doom: The Dark Ages заслужила на Steam Deck статус «Полностью совместима».

С учётом оптимизаций, максимального энергопотребления и работы от сети id Software ожидает на портативных ПК в Doom: The Dark Ages следующую производительность:

Steam Deck — около 30 кадров/с при разрешении 720p;

Asus ROG Ally — около 30 кадров/с при 720p;

Asus ROG Ally X, Lenovo Legion Go — около 30 кадров/с при 1080p;

Asus ROG Xbox Ally — около 30 кадров/с при 720p;

Asus ROG Xbox Ally X — около 60 кадров/с при 1080p.

Перечисленные значения были получены при тестировании с предрелизными драйверами. От устройства к устройству, в зависимости от установленных драйверов и настроек энергопотребления результаты могут отличаться.

Кроме того, 2.2 включает улучшения и исправления для Doom: The Dark Ages на всех целевых платформах: разработчики устранили ряд багов и вылетов, подкорректировали баланс и визуальные эффекты. Полный список изменений доступен в Steam.

Doom: The Dark Ages вышла 15 мая на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass. В настоящее время для игры готовят «первое и последнее» сюжетное дополнение, но сроки его релиза не уточняются.